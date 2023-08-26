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11 миллионов на ремонт укрытия в Одессе оказалось мало: сколько нужно ещё

26 августа 2023 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе во второй раз объявили тендер на ремонт укрытия
Схема движения к укрытию. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время войны в Одессе уже более 8 месяцев ремонтируют укрытие, на которое потратили около 11 миллионов гривен. Однако коммунальщики сообщают, что нужно еще четыре.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, последние полгода идет капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты Одесского областного коммунального предприятия "Издательство Черноморья", расположенного на площади Бориса Деревянко, 1.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Подробности тендера

Начали строительство в ноябре 2022 года. Тогда коммунальщики оценили стоимость в 10,17 миллионов гривен, еще были дополнительные тендеры на технический надзор и проект. Общая сумма приблизилась к 11 миллионам гривен. Однако за 8 месяцев победитель тендера ООО "А-ПРО-ГРУПП" так и не смог завершить работы, а наоборот там заявили, что возникли непредвиденные проблемы и необходимо еще 4 миллиона.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Другие тендеры в Одессе

Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.

Одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 миллионов. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов.

Напомним, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 миллионов. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в facebook.

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