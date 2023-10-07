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Одесити знову під мерією: вимоги спрямувати гроші на ЗСУ не виконані

7 жовтня 2023 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити знову під мерією: вимоги спрямувати гроші на ЗСУ не виконані
Одеситка стоїть з плакатом. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Під стінами Одеської мерії знову відбувся мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Сьогодні вже шостий тиждень поспіль одесити виходять на акцію протесту та вимагають скасування спірних, на їхню думку, тендерів. Організаторка мітингу, волонтерка та голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова каже, що тендери з’являються в Україні як "гриби після дощу".

"Тільки-но ми відрубали одну голову цій "гідрі", і наступного дня ми бачимо ще більше і більше нових тендерів — вони ніби знущаються з нас. Сьогодні зранку Кривий Ріг вийшов з новим тендером на 380 млн грн, щоб привести до ладу річку Прут. У нас хлопці не мають базових речей, а вони вся країна встала. Сьогодні Київ вийшов. Сьогодні вийшла купа міст разом з нами", — зазначила волонтерка. 

Катерина Ножевнікова — голова благодійного фонду "Корпорація монстрів". Фото: Новини.LIVE
Одесити тримають стяг. Фото: Новини.LIVE
Родичі тримають фото загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про мітинги та тендери

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Також був оголошений тендер на понад 31 млн грн на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. На цей раз замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив на зустрічі з журналістами, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані й тому цей тендер на часі.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що понад пів сотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради.  З плакатами в руках люди вимагали припинити витрати з бюджету на ті статті видатків, які не є критичними у період воєнного стану.

Додамо, що 2 вересня, у День міста, із самого ранку понад 300 мешканців міста вийшли під стіни міської ради. Люди вимагали у можновладців скасувати витрати із бюджету на ремонти фасадів, доріг, адміністративних будівель тощо. А направити фінансування на ЗСУ та закупівлю всього, що може знадобитися українським захисникам. Ще мітингувальники зустрічали депутатів, які йшли на сесію, з фігуркою повішеного Путіна, поваленим Кремлем та українськими військовими, які захищають свою територію. 

Також ми повідомляли, що волонтери незадоволені роботою одеських депутатів та чиновників. 
 

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