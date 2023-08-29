Одеські волонтери знову під мерією

Акція протесту. Фото: Новини.LIVE

Другий день поспіль під стінами Одеської міської ради проходить мітинг на підтримку ЗСУ. Волонтери та не байдужі громадяни виступають проти не критичних витрат із бюджету Одеси.

Про це з місця події повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Сьогодні під стіни Одеської мерії знову прийшли волонтери та мешканці міста. З плакатами в руках люди вимагали припинити витрати з бюджету на ті статті видатків, які не є критичними у період воєнного стану.

Катерина Ножевнікова. Фото: Новини.LIVE

"Ми будемо приходити до тих пір, поки нас не почують чиновники та депутати. Я звернулася до президента, ми просимо припинити витрати з міського та обласного бюджетів, які сьогодні не є критичними. І така ситуація не тільки в нашому місті. Мене обурює, що така ситуація по всій країні. Сьогодні я побачила новий тендер, який стосується знімання фільму "Сімейний консультант". Витрати на нього близько 18 мільйонів грн. В Дніпрі теж оголосили тендер на будівництво меморіалу загиблим воїнам, його вартість 80 млн грн. Я ж не проти його будівництва, але робити це в той час, коли гинуть наші хлопці і їх можна вберегти, бо до прикладу 80 млн грн — це 142 тисячі турнікетів, це злочин. І таке робиться щодня", — розказала волонтер Катерина Ножевнікова.

Волонтерка розповідає, наразі стало відомо, що вартість ремонту Київського районного суду Одеси зросла на кілька мільйонів. За її словами, таким чином міська влада просто плює в обличчя людям.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Кількість невдоволених зростає

До одиничного мітингу долучилися й військовослужбовці та не байдужі громадяни. Кажуть, що будуть виходити під стіни мерії, допоки можновладці не зупиняться.

Учасниці мітингу Антоніна та Ольга. Фото: Новини.LIVE

"Українські захисники з власних зарплат купують собі турнікети, одяг. Ніхто про це не говорить відкрито і наші люди думають, що все добре у нас в країні. Таке враження, що війна торкнулася лише тих, у кого хтось загинув. Ніхто не думає про те, що Росія значно більша від України й потенціал там більше. Треба розуміти, що війна не закінчилася і нам треба захищати нашу країну", — розповідає учасниця мітингу Ольга.

Війна триває

Також учасники мирного мітингу кажуть, що намагаються не лише достукатися до чиновників, які бездумно витрачають кошти, але й до звичайних громадян, які не надто переймаються тим, що війна в країні триває.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

"Мені б дуже хотілося, аби українці прокинулися, а не жили за принципом, що "моя хата скраю". Свої права та права наших хлопців, які в окопах, треба захищати. У моєї доньки товариш загинув через те, що його довго не могли забрати з поля бою і вчасно надати допомогу. Хотілося б, щоб таких випадків було менше", — розказала учасниця мітингу Антоніна.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, другий день поспіль до учасників мітингу так і ніхто із представників Одеської міської ради не вийшов, аби поспілкуватися з ними та почути думку громадян.

Нагадаємо, одеські волонтери вимагають негайно запровадити, ухвалити термінові зміни до Бюджетного кодексу України, Податкового та Митного кодексів, аби спрямувати кошти на допомогу військовим. Відповідне звернення надішлють до Офісу Президента, а поки що під ним можуть підписатися всі охочі.