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Будем стоять до последнего: одесские волонтеры снова под мэрией

29 августа 2023 11:10
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские волонтеры снова под мэрией
Акция протеста. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Второй день под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеры и небезразличные граждане выступают против некритических расходов из бюджета Одессы.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Сегодня под стены Одесской мэрии снова пришли волонтеры и жители города. С плакатами в руках люди требовали прекратить расходы из бюджета на статьи расходов, которые не являются критическими в период военного положения.

Екатерина Ножевникова. Фото: Новини.LIVE

"Мы будем приходить до тех пор, пока нас не услышат чиновники и депутаты. Я обратилась к президенту, мы просим прекратить расходы из городского и областного бюджетов, которые сегодня не являются критическими. И такая ситуация не только в нашем городе. Меня возмущает, что такая ситуация по всей стране. Сегодня я увидела новый тендер, касающийся съемки фильма "Семейный консультант". Расходы на него около 18 миллионов грн. В Днепре тоже объявили тендер на строительство мемориала погибшим воинам, его стоимость 80 млн грн. Я же не против его строительства, но делать это в то время, когда гибнут наши ребята и их можно уберечь, потому что к примеру 80 млн грн — это 142 тысячи турникетов, которые могли спасти кому-то жизнь. И такое делается каждый день", рассказала волонтер Екатерина Ножевникова.

Волонтер рассказывает, стало известно, что стоимость ремонта Киевского районного суда Одессы выросла на несколько миллионов. По ее словам, таким образом городские власти просто плюют в лицо людям.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Число недовольных растет

К единичному митингу присоединились военнослужащие и небезразличные граждане. Говорят, что будут выходить под стены мэрии, пока чиновники не остановятся.

Участницы митинга Антонина и Ольга. Фото: Новини.LIVE

"Украинские защитники за собственные деньги покупают себе турникеты, одежду. Никто об этом не говорит открыто и наши люди думают, что все хорошо у нас в стране. Такое впечатление, что война коснулась только тех, у кого кто-то погиб. Никто не думает о том, что Россия значительно больше Украины и потенциал там больше. Надо понимать, что война не закончилась и нам нужно защищать нашу страну", рассказывает участница митинга Ольга.

Война продолжается

Также участники мирного митинга говорят, что пытаются не только достучаться до чиновников, бездумно тратящих средства, но и до обычных граждан, которые не слишком беспокоятся о том, что война в стране продолжается.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

"Мне бы очень хотелось, чтобы украинцы проснулись, а не жили по принципу, что "моя хата скраю". Свои права и права наших ребят, которые в окопах, нужно защищать. У моей дочери товарищ погиб из-за того, что его долго не могли забрать с поля боя и вовремя оказать помощь. Хотелось бы, чтобы таких случаев было меньше", рассказала митингующая Антонина.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Отметим, второй день к участникам митинга так и никто из представителей Одесского городского совета не вышел, чтобы пообщаться с ними и услышать мнение граждан.

Напомним, одесские волонтеры требуют немедленно ввести, принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы направить средства на помощь военным. Соответствующее обращение будет направлено в Офис Президента, а пока под ним могут подписаться все желающие.

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