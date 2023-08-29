Одесские волонтеры снова под мэрией

Акция протеста. Фото: Новини.LIVE

Второй день под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеры и небезразличные граждане выступают против некритических расходов из бюджета Одессы.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Долгосрочная акция

Сегодня под стены Одесской мэрии снова пришли волонтеры и жители города. С плакатами в руках люди требовали прекратить расходы из бюджета на статьи расходов, которые не являются критическими в период военного положения.

Екатерина Ножевникова. Фото: Новини.LIVE

"Мы будем приходить до тех пор, пока нас не услышат чиновники и депутаты. Я обратилась к президенту, мы просим прекратить расходы из городского и областного бюджетов, которые сегодня не являются критическими. И такая ситуация не только в нашем городе. Меня возмущает, что такая ситуация по всей стране. Сегодня я увидела новый тендер, касающийся съемки фильма "Семейный консультант". Расходы на него около 18 миллионов грн. В Днепре тоже объявили тендер на строительство мемориала погибшим воинам, его стоимость 80 млн грн. Я же не против его строительства, но делать это в то время, когда гибнут наши ребята и их можно уберечь, потому что к примеру 80 млн грн — это 142 тысячи турникетов, которые могли спасти кому-то жизнь. И такое делается каждый день", — рассказала волонтер Екатерина Ножевникова.

Волонтер рассказывает, стало известно, что стоимость ремонта Киевского районного суда Одессы выросла на несколько миллионов. По ее словам, таким образом городские власти просто плюют в лицо людям.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Число недовольных растет

К единичному митингу присоединились военнослужащие и небезразличные граждане. Говорят, что будут выходить под стены мэрии, пока чиновники не остановятся.

Участницы митинга Антонина и Ольга. Фото: Новини.LIVE

"Украинские защитники за собственные деньги покупают себе турникеты, одежду. Никто об этом не говорит открыто и наши люди думают, что все хорошо у нас в стране. Такое впечатление, что война коснулась только тех, у кого кто-то погиб. Никто не думает о том, что Россия значительно больше Украины и потенциал там больше. Надо понимать, что война не закончилась и нам нужно защищать нашу страну", — рассказывает участница митинга Ольга.

Война продолжается

Также участники мирного митинга говорят, что пытаются не только достучаться до чиновников, бездумно тратящих средства, но и до обычных граждан, которые не слишком беспокоятся о том, что война в стране продолжается.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

"Мне бы очень хотелось, чтобы украинцы проснулись, а не жили по принципу, что "моя хата скраю". Свои права и права наших ребят, которые в окопах, нужно защищать. У моей дочери товарищ погиб из-за того, что его долго не могли забрать с поля боя и вовремя оказать помощь. Хотелось бы, чтобы таких случаев было меньше", — рассказала митингующая Антонина.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Отметим, второй день к участникам митинга так и никто из представителей Одесского городского совета не вышел, чтобы пообщаться с ними и услышать мнение граждан.

Напомним, одесские волонтеры требуют немедленно ввести, принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы направить средства на помощь военным. Соответствующее обращение будет направлено в Офис Президента, а пока под ним могут подписаться все желающие.