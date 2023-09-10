Одеська ОВА відмовилася скасувати тендер на ремонт ТЮГу

Будівля одеського ТЮГу. Фото: google.com

Одеська обласна адміністрація відмовилася скасовувати тендер щодо ремонту театру. Йдеться про театр юного глядача, на який виділили понад 30 мільйонів гривень.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За словами очільника ОВА, цей тендер на часі через те, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані.

"Там стеля провалюється, балкони падають. А туди ходять діти", — сказав Кіпер.

Скандальна реконструкція ТЮГу

Зазначимо, що департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації попередньо вже обрав підрядника, якому сплатять за реставрацію. На роботи виділили 31 714287 гривень.

Волонтери проти

На думку волонтерів, ремонти театру або Київського суду — це недоцільні витрати під час війни.

Нагадаємо, вже третій тиждень під стінами Одеської міської ради проходить мітинг на підтримку ЗСУ. Волонтерів та небайдужих містян стає дедалі більше, проте місцева влада досі не хоче чути вимог мітингувальників.