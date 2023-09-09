У центрі екстреної медицини проведуть перевірки за дорученням голови ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області проведуть повну аудиторську перевірку у центрі екстреної медичної допомоги, метою якої є виявлення корупції. Відомо, що комісія почне працювати найближчим часом

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"‎Декілька днів дому я підписав розпорядження. Там уже приступила до роботи комісія. Я їх обмежив в термінах, щоб це не було на місяці", — повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що перевірка пов'язана з тим, що у центрі вже не вистачає бюджету, який був виділений до кінця року, проте причин медики не називають. Всі висновки передадуть у відповідні органи.

Стан медичних закладів

Також очільник ОВА зазначив, що на Одещині багато лікарень знаходиться у занедбаному стані, що є неприпустимим в сучасних реаліях.

"Я проїхав особисто по лікарнях, у нас багато військових на реабілітації, й мене здивували умови, в яких вони знаходяться. Не розумію, чому медичні заклади в такому поганому стані. Шокувала й Олександрівська лікарня, де немає каналізації. Певна річ, що тут треба ремонтувати", — зазначив очільник області Олег Кіпер.

Також він додав, що нині лікарні Одещини у різному стані: у когось краще, у когось гірше, хоча пакет НСЗУ однаковий. Відтак буде проведено перевірку та аудит у деяких медичних закладах.

А про інші рішення Олега Кіпера на посаді голови Одеської ОВА за перші 100 днів читайте у нашому матеріалі.