В центре экстренной медицины проведут проверки по поручению главы ОВА

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новости.

В Одесской области будет проведена полная аудиторская проверка в центре экстренной медицинской помощи, целью которой является выявление коррупции. Известно, что комиссия заработает в ближайшее время

Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Несколько дней дома я подписал распоряжение. Там уже приступила к работе комиссия. Я их ограничил в сроках, чтобы это не было на месяце", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он добавил, что проверка связана с тем, что в центре уже не хватает бюджета, выделенного до конца года, однако причин медики не называют. Все выводы будут переданы в соответствующие органы.

Состояние медицинских учреждений

Также глава ОВА отметил, что в Одесской области многие больницы находятся в заброшенном состоянии, что недопустимо в современных реалиях.

"Я проехал лично по больницам, у нас много военных на реабилитации, и меня удивили условия, в которых они находятся. Не понимаю, почему медицинские учреждения в таком плохом состоянии. Шокировала и Александровская больница, где нет канализации. Понятное дело, что здесь нужно ремонтировать", — отметил глава области Олег Кипер.

Также он добавил, что сейчас больницы Одесчины в разном состоянии: у кого лучше, у кого хуже, хотя пакет НСЗУ одинаков. Следовательно, будет проведена проверка и аудит в некоторых медицинских учреждениях.

А о других решениях Олега Кипера в должности главы Одесской ОВА за первые 100 дней читайте в нашем материале.