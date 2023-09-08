100 днів роботи Олега Кіпера

Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

100 днів на посаді голови однієї з найбільших областей України. Літо минуло, попереду нелегка зима. Наскільки готовий до неї регіон і що найбільше вразило Олега Кіпера за цей невеликий, але значний період часу?

Про це і не лише йшлося на зустрічі керівника області із представниками одеських ЗМІ, передають журналісти Новини.LIVE.

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Понад 2500 тендерів скасовано

Серед питань, які нині турбують громадськість, — нераціональне використання бюджетних коштів, що спровокувало мітинги в Одесі. Олег Кіпер розказав, що в Одеській ОВА перевірили всі тендери, які проводилися з 1 січня 2023 року. Понад 2500 скасували.

Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

"До кожної конкретної ситуації ми підходимо з аналізом. Це робиться для того, аби розуміти, на що планують витратити гроші. Ми розуміємо, що в країні війна і потрібна підтримка ЗСУ, і це в Одеській області роблять щодня. Але окрім війни, є потреба десь ремонтувати дороги до школи, десь рятувати будівлі, які в аварійному стані. Але, якщо мені конкретно пояснюють, що зараз це недоцільно, то ми скасовуємо такий тендер. А якщо доводять, що це вкрай потрібно, то тоді беру на себе відповідальність і ми робимо те, що є необхідним для громад та області", — проінформував Олег Кіпер.

Одещина готується до блекаутів

Також Олег Кіпер додав, що наразі Одеська область активно готується до нового опалювального сезону та можливих блекаутів.

Олег Кіпер про підготовку до блекаутів. Фото: Новини.LIVE

"Ми максимально відремонтували всі важливі об’єкти енергетичної інфраструктури, які були дуже пошкоджені. Називати конкретно їх не можу. 25 серпня був навчальний плановий захід — перевірили, як спрацьовують об’єкти у разі знеструмлення. Результат — 30%. Чимало недоробок пов’язано із людським фактором. Ці недоліки вже найближчим часом будуть ліквідовані", — розказав Олег Кіпер.

До 15 серпня всі підприємства повинні усунути недоробки, після чого буде повторно проведена перевірка, аби в разі знеструмлення всі об’єкти критичної інфраструктури працювали.

Лікарні у пріоритеті

Одним із важливих напрямів роботи голова ОВА назвав ефективне функціонування та приведення у належний стан медичних закладів області.

Зустріч з головою Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE

"Я проїхав особисто по лікарнях, у нас багато військових на реабілітації, й мене здивували умови, в яких вони знаходяться. Не розумію, чому медичні заклади в такому поганому стані. Шокувала й Олександрівська лікарня, де немає каналізації. Певна річ, що тут треба ремонтувати. А дитячі лікарні? Чому вони не відремонтовані — ось тут у мене постає питання: чому до війни на це не звертали уваги? Бюджети Одеси та області чималий, і чому нічого не зроблено — питання риторичне, але ми цю ситуацію виправимо", — зазначив Олег Кіпер.

Також очільник області додав, що нині лікарні Одещини у різному стані: у когось краще, у когось гірше, хоча пакет НСЗУ однаковий. Відтак буде проведено перевірку та аудит у деяких медичних закладах. Зокрема, вже проводиться перевірка в службі швидкої допомоги, звідки неодноразово надходили скарги про відсутність палива, але при цьому шалені зарплати керівництва.

Розвантаження траси Одеса — Рені

Аби зменшити затори на основній транспортній артерії Одеської області, що максимально перевантажена із початку війни, в ОВА відпрацьовують сервіс онлайн-черги. Це дозволить заздалегідь зробити заявку за перетин КПП і одразу його проїхати у свій час, а не очікувати у черзі.

Олег Кіпер — голова Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE

"Ми з ДПСУ відпрацювали всі моменти, аби зменшити черги. Додали кількість прикордонників. Нині легковий транспорт може швидко проїхати. Також видали до 1,5 тисячі пропусків проїзду в нічний час. Прикордонники виділили додатковий транспорт, який патрулює ділянку КПП", — повідомив Олег Кіпер.

Наразі в Одеській ОВА планують розробити механізм проїзду громадян із залізничного та автомобільного вокзалу до своїх домівок у комендантську годину. А також доставлення людей у разі необхідності до медичних закладів у цей період.

Також очільник Одеської ОВА наголосив, що наразі основні вектори роботи — створення належних умов для життєдіяльності мешканців регіону. Головна мета, аби люди відчували, що про них піклуються та вони потрібні. А паралельно з цим — допомога ЗСУ в наближенні нашої перемоги.