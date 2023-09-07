100 днів роботи голови Одеської ОВА Олега Кіпера

Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

У вересні експерти фіксують перший умовний зріз результатів роботи голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Пройшло 100 днів з моменту, як він очолив найбільшу область країни. За цей час інформаційно найпопулярнішим приводом стала новина про вирощений кавун. Хоча літо було досить насиченим на події. І все ж таки головним можна з упевненістю назвати відкриття пляжів.

Результати роботи голови Одеської ОВА Олега Кіпера за перші 100 днів на посаді, журналісти Новини.LIVE обговорили із керівником Одеської обласної організації КВУ Анатолієм Бойком.

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Оцінка роботи

Жорсткої методології оцінки діяльності голови ОВА в представника комітету виборців України Анатолія Бойка нема, втім каже, що тут варто звернути увагу на важливі, знакові події, що відбулися в регіоні та чим людина запам’яталася. Крім того, варто звернути увагу на те, які системні кроки для розвитку регіону були зроблені, як ведеться діалог з громадськістю та суспільством та які результати можна конкретно побачити.

Анатолій Бойко. Фото: Новини.LIVE

"На жаль, особливих результатів, окрім того, що йому вдалося зростити кавун, я сьогодні не бачу. Діалогу з громадськістю теж нема. Мене дуже не приємно вразив той факт, що під час святкування Дня міста, коли одесити виступали проти не критичних витрат бюджету, він не знайшов часу, щоб підійти до них і засвідчити свою підтримку або ж висловити своє бачення щодо цієї ситуації. Хоча держава декларує, що гроші витрачатися повинні на ЗСУ, але тут їх просто проігнорували. Це якісь подвійні стандарти й таке враження наче те, що декларує держава не обов’язкове для Кіпера чи Труханова", — розказав Анатолій Бойко.

Також він додав, що сьогодні нема відкритої комунікації від голови ОВА про системні кроки розвитку регіону. На думку Анатолія Бойка, Олег Кіпер мав би зібрати посадовців, експертів, науковців та разом з ними розробити антикризовий план області, аби люди розуміли, як їм жити далі, а також, щоб суспільство зрозуміло, що про них піклуються.

Олег Кіпер в навчальному закладі. Фото: Одеська ОВА

"Було б добре, щоб він розробив стратегію, як захистити наші придунайські порти. Я розумію, що це відповідальність військових, але зрештою, там міста беззахисні й волонтери тепер збирають гроші на прожектори. На мій погляд, голова ОВА мав би тримати це питання на контролі чи все у нас все добре і чи захищені ті райони? Певна річ, що у нас є обмежена кількість ППО, але мають бути мобільні групи. При всій повазі до особистості Олега Кіпера, у нього нема відповідного досвіду. Людина, яка працювала в прокуратурі не може відповідати за забезпечення нормальної діяльності такого регіону в такий час", — зазначив Анатолій Бойко.

Економічний фронт Одещини

У перші місяці роботи Олег Кіпер ініціював бронювання працівників в аграрній сфері. На думку Анатолія Бойко, вона певною мірою має сенс, але у таких питаннях має бути державний підхід.

Анатолій Бойко. Фото: Новини.LIVE

"Можливо щось і відбувається за участю та ініціативи голови ОВА, але ми про це не знаємо. З іншого боку в голови ОВА нема багатьох інструментів та важелів впливу. Але, на мою думку, він мав би виступати публічно щодо розробки стратегічних документів, щоб суспільство і бізнес розуміли куди плануємо. Голова ОВА — представник уряду, а тому він мав би бути таким своєрідним містком і запропонувати свої проєкти, де держава допоможе, а де ми самі. Також тут має активно розвиватися міжнародна діяльність регіону. Зрозуміло, що це завдання МЗС, але Одеса — консульська столиця, а Одеська область — член багатьох міжнародних регіональних об’єднань", — розказав Анатолій Бойко.

Спікер упевнений, що голова ОВА повинен зайняти проактивну позицію і налагоджувати співпрацю та просувати регіон. Якщо чогось не вистачає з повноважень на місцях, то він мав би звернутися до уряду. Одеський регіон зобов’язаний бути хедлайнером на економічному фронті, але сьогодні нема цього.

Робочий візит голови Одеської ОВА. Фото: Одеська ОВА

Безпека в регіоні

Один із важливих моментів, на який сьогодні не робиться акцент або ж про нього не повною мірою знає суспільство — це облаштування укриттів. Анатолій Бойко розповідає, що це в першу чергу пріоритет державного рівня, втім на місцях він не достатньо реалізований. Але це не заважає голові ОВА зайняти проактивну позицію та просувати її.

Олег Кіпер в обстріляному соборі. Фото: Одеська ОВА

"Я в безпеці себе не відчуваю. Тут проблема має національний масштаб. У нас відсутня державна позиція в багатьох питаннях. Як результат — всю відповідальність перекладають на плечі органів місцевого самоврядування. Тут голова ОВА мав би курувати та контролювати це питання, але комплексного підходу нема. Думаю, що він повинен зібрати всіх, від кого це залежить і вирішити що самі можуть зробити. Можливо, це є, але добре було б, щоб ми про це знали, бо комунікація не є сильною складовою Одеської ОВА і це ще з часів Максима Марченка. Для порівняння Миколаївська ОВА і ми — різна комунікація. Якщо щось не можна зробити, можна людям пояснити, а не мовчати", — поділився своїми думками Анатолій Бойко.

Засідання в Одеській ОВА. Фото: Одеська ОВА

Боротьба з корупцією

За останній рік Одещина за кількістю корупційних скандалів посідала ледь не перше місце в країні. Втім останні пів року повне затишшя.

Олег Кіпер. Фото: Одеська ОВА

"Я не бачу ніяких позитивних зрушень в питаннях боротьби з корупцією. Єдиний приємний факт, що гучних скандалів не було за останні пів року. Але тут інше насторожує: ті справи, що були за часів Марченка кудись наче зникли й по них повна тиша, не зрозуміло на якій вони стадії та що там. Проблема корупції — національного рівня. До приладу, рішення ВР про закриття декларації чиновників ще на рік. Це не в’яжеться із заявами президента, що ми будемо боротися із корупцією. Це якісь різні уявлення про боротьбу", — зазначив Анатолій Бойко.

Також експерт додав, що найближчі пів року будуть показовими в діяльності голови Одеської ОВА. Зима — час випробувань, де на поверхню вийдуть чимало проблемних питань.

Олег Кіпер та агровиробники. Фото: Одеська ОВА

"На мій погляд, поки недостатньо часу, щоб однозначно робити висновок щодо роботи голови Одеської ОВА. Маю надію, що Олег Кіпер впорається із новими та складними викликами, бо від цього буде залежати добробут мешканців Одещини. Крім того, вже найближчим часом стане зрозуміло чи він взяв на себе повністю функції керівника, що зацікавлений в розвитку регіону чи він тут лише, як наглядач регіону", — резюмував Анатолій Бойко.

Нагадаємо, наприкінці травня президент підписав указ про призначення на посаду голови Одеської військової адміністрації. Ним став головний прокурор Києва Олег Кіпер. Ось тільки не встигли його ще призначити, як одразу ж спалахнув скандал із громадянством дружини. Про перспективи керівника області читайте у нашому матеріалі.