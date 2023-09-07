100 дней работы главы Одесской ОВА Олега Кипера

Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В сентябре эксперты фиксируют первый условный срез результатов работы председателя Одесской ОВД Олега Кипера. Прошло 100 дней с момента, когда он возглавил самую большую область страны. За это время информационно самым популярным поводом стала новость о выращенном арбузе. Хотя лето было достаточно насыщенным на события. И все же главным можно с уверенностью назвать открытие пляжей.

Результаты работы главы Одесской ОВА Олега Кипера за первые 100 дней в должности, журналисты Новини.LIVE обсудили с руководителем Одесской областной организации КИУ Анатолием Бойко.

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Оценка работы

Жесткой методологии оценки деятельности председателя ОВА у представителя комитета избирателей Украины Анатолия Бойко нет, однако говорит, что здесь стоит обратить внимание на важные, знаковые события, которые произошли в регионе и чем человек запомнился. Кроме того, следует обратить внимание на то, какие системные шаги для развития региона были сделаны, как ведется диалог с общественностью и обществом и какие результаты можно увидеть.

Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE

"К сожалению, особых результатов, кроме того, что ему удалось вырастить арбуз, я сегодня не вижу. Диалога с общественностью тоже нет. Меня очень не приятно поразил тот факт, что во время празднования Дня города, когда одесситы выступали против некритических расходов бюджета, он не удосужился подойти к ним и засвидетельствовать свою поддержку или же высказать свое видение относительно этой ситуации, хотя государство декларирует, что деньги тратиться должны на ВСУ, но здесь их просто проигнорировали. Такое впечатление, что декларирует государство не обязательно для Кипера или Труханова", — рассказал Анатолий Бойко.

Также он добавил, что сегодня нет открытой коммуникации от главы ОВА о системных шагах развития региона. По мнению Анатолия Бойко, Олег Кипер должен собрать должностных лиц, экспертов, ученых и вместе с ними разработать антикризисный план области, чтобы люди понимали, как им жить дальше, а также, чтобы общество поняло, что о них заботятся.

Олег Кипер в учебном заведении. Фото: Одесская ОВА

"Было бы хорошо, чтобы он разработал стратегию, как защитить наши придунайские порты. Я понимаю, что это ответственность военных, но в конце концов там города беззащитные и волонтеры теперь собирают деньги на прожекторы. На мой взгляд, председатель ОВА должен был держать этот вопрос на контроле все ли у нас все хорошо и защищены ли те районы? Естественно, что у нас есть ограниченное количество ПВО, но должны быть мобильные группы. При всем уважении к личности Олега Кипера, у него нет соответствующего опыта. Человек, работавший в прокуратуре не может отвечать за обеспечение нормальной деятельности такого региона в такое время", — отметил Анатолий Бойко.

Экономический фронт Одесской области

В первые месяцы работы Олег Кипер инициировал бронирование работников в аграрной сфере. По мнению Анатолия Бойко, она в определенной степени имеет смысл, но в таких вопросах должен быть государственный подход.

Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE

"Возможно что-то и происходит с участием главы ОВА, но мы об этом не знаем. С другой стороны, у главы ОВА нет многих инструментов и рычагов влияния. Но, по моему мнению, он должен выступать публично по разработке стратегических документов, чтобы общество и бизнес понимали куда планируем. Глава ОВА — представитель правительства, поэтому он должен быть таким своеобразным мостиком и предложить свои проекты, где государство поможет, а где мы сами. Также здесь должна активно развиваться международная деятельность региона, ведь Одесса — консульская столица, а Одесская область — член многих международных региональных объединений", — рассказал Анатолий Бойко.

Спикер уверен, что глава ОВА должен занять проактивную позицию и налаживать сотрудничество и продвигать регион. Если чего-то не хватает с полномочий на местах, то он должен обратиться к правительству. Одесский регион обязан быть хедлайнером на экономическом фронте, но сегодня этого нет.

Рабочий визит главы Одесской ОВА. Фото: Одесская ОВА

Безопасность в регионе

Один из важных моментов, на который сегодня не делается акцент или о нем не в полной мере знает общество — это обустройство укрытий. Анатолий Бойко рассказывает, что это в первую очередь приоритет государственного уровня, впрочем, на местах он недостаточно реализован. Но это не мешает председателю ОВА занять проактивную позицию и продвигать ее.

Олег Кипер в обстрелянном соборе. Фото: Одесская ОВА

"Я в безопасности себя не чувствую. Здесь проблема имеет национальный масштаб. У нас отсутствует государственная позиция во многих вопросах. Как результат — всю ответственность перекладывают на плечи органов местного самоуправления. Здесь глава ОВА должен курировать и контролировать этот вопрос, но комплексного подхода нет. Думаю, что он должен собрать всех, от кого это зависит, и решить, что сами могут сделать, возможно, это есть, но хорошо было бы, чтобы мы об этом знали, потому что коммуникация не является сильной составляющей Одесской ОВА и это еще со времен Максима. Марченко. Для сравнения Николаевская ОВА и мы — это разная коммуникация. Если что-то нельзя сделать, можно людям объяснить, а не молчать", — поделился своими мыслями Анатолий Бойко.

Заседание в Одесской области. Фото: Одесская ОВА

Борьба с коррупцией

За последний год Одесчина по количеству коррупционных скандалов занимала едва ли не первое место в стране. Впрочем, последние полгода полное затишье.

Олег Кипер. Фото: Одесская ОВА

"Я не вижу никаких положительных сдвигов в вопросах борьбы с коррупцией. Единственный приятный факт, что громких скандалов не было за последние полгода. Но тут другое настораживает: те дела, которые были во времена Марченко куда-то исчезли и по ним полная тишина, не понятно на какой они стадии и что там. Проблема коррупции — национального уровня. К примеру, решение ВР о закрытии декларации чиновников еще на год. Это не вяжется с заявлениями президента, что мы будем бороться с коррупцией. Это какие-то разные представления о борьбе с ней", — отметил Анатолий Бойко.

Также эксперт добавил, что ближайшие полгода будут показательны в деятельности главы Одесской ОВА. Зима — время испытаний, где на поверхность выйдут немало проблемных вопросов.

Олег Кипер и агропроизводители. Фото: Одесская ОВА

"На мой взгляд, пока недостаточно времени, чтобы однозначно делать вывод о работе главы Одесской ОВА. Надеюсь, что Олег Кипер справится с новыми и сложными вызовами, потому что от этого будет зависеть благосостояние жителей Одесчины. Кроме того, уже в ближайшее время станет ясно или он взял на себя полностью функции руководителя, заинтересованного в развитии региона или он здесь только как смотритель региона", — резюмировал Анатолий Бойко.

Напомним, в конце мая президент подписал указ о назначении на должность главы Одесской военной администрации. Им стал главный прокурор Киева Олег Кипер. Вот только не успели его назначить, как сразу же разразился скандал с гражданством жены. О перспективах руководителя области читайте в нашем материале.