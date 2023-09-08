100 дней работы Олега Кипера

Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

100 дней на должности главы одной из самых больших областей в Украине. Лето прошло, впереди нелегкая зима. Насколько готов к ней регион и что больше всего поразило Олега Кипера за этот небольшой, но весьма значимый период времени?

Об этом и не только говорилось на встрече руководителя области с представителями одесских СМИ, передают журналисты Новини.LIVE.

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Более 2500 тендеров отменено

Среди вопросов, которые сейчас беспокоят общественность, — нерациональное использование бюджетных средств, что спровоцировало митинги в Одессе. Олег Кипер рассказал, что в Одесской ОГА проверили все тендеры, которые проводились с 1 января 2023 года. Более 2500 отменили.

Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

"К каждой конкретной ситуации мы подходим с анализом. Это делается для того, чтобы понимать, на что планируют потратить деньги. Мы понимаем, что в стране война и нужна поддержка ВСУ, и это в Одесской области делают каждый день. Но кроме войны, есть необходимость где-то ремонтировать дороги, которые ведут в школу, где-то спасать здания, которые в аварийном состоянии, но если мне конкретно объясняют, что сейчас это нецелесообразно, то мы отменяем такой тендер, а если доказывают, что это крайне нужно, тогда беру на себя ответственность и мы делаем то, что необходимо для громад и области", — проинформировал Олег Кипер.

Одесчина готовится к блэкаутам

Также Олег Кипер добавил, что Одесская область активно готовится к новому отопительному сезону и возможным блэкаутам.

Олег Кипер о подготовке к блэкаутам. Фото: Новини.LIVE

"Мы максимально отремонтировали все важные объекты энергетической инфраструктуры, которые были очень повреждены. Называть конкретно их не могу. 25 августа было учебное плановое мероприятие — проверили, как срабатывают объекты в случае обесточивания. Результат — 30%. Немало недоработок связаны с человеческим фактором. Эти недостатки уже в ближайшее время будут устранены", — рассказал Олег Кипер.

До 15 августа все предприятия должны устранить недоработку, после чего будет повторно проведена проверка, чтобы при обесточивании все объекты критической инфраструктуры работали.

Больницы в приоритете

Одним из важных направлений работы председатель ОВА назвал эффективное функционирование и приведение в нормальное состояние медицинских учреждений области.

Встреча с главой Одесской ОГА. Фото: Новини.LIVE

"Я проехал лично по больницам, у нас много военных на реабилитации, и меня удивили условия, в которых они находятся. Не понимаю, почему медицинские учреждения в таком плохом состоянии. Шокировала и Александровская больница, где нет канализации. Конечно, здесь надо ремонтировать. А детские больницы? Почему они не отремонтированы — вот тут у меня возникает вопрос: почему до войны на это не обращали внимания? Бюджеты Одессы и области немалые, и почему ничего не сделано — вопрос риторический, но мы эту ситуацию исправим", — отметил Олег Кипер.

Также глава области добавил, что сейчас больницы Одесчины в разном состоянии: у кого-то лучше, у кого-то хуже, хотя пакет НСЗУ одинаков. Так, будет проведена проверка и аудит в некоторых медицинских учреждениях. В частности, уже проводится проверка в службе скорой помощи, откуда неоднократно поступали жалобы об отсутствии топлива, но при этом безумные зарплаты руководства.

Разгрузка трассы Одесса — Рени

Чтобы уменьшить пробки на основной транспортной артерии Одесской области, максимально перегруженной с начала войны, в ОГА отрабатывают сервис онлайн-очереди. Что позволит заранее сделать заявку за пересечение КПП и сразу его проехать в свое время, а не ждать в очереди.

Олег Кипер — глава Одесской ОГА. Фото: Новини.LIVE

"Мы с ГПСУ отработали все моменты, чтобы уменьшить очереди. Добавили количество пограничников. Сейчас легковой транспорт может быстро проехать. Также выдали до 1,5 тысячи пропусков проезда в ночное время. Пограничники выделили дополнительный транспорт, который патрулирует участок КПП", — сообщил Олег Кипер.

Сейчас в Одесской ОГА планируют разработать механизм проезда граждан с железнодорожного и автомобильного вокзала домой в комендантский час. А также доставка людей в случае необходимости в медицинские учреждения в этот период.

Также глава Одесской ОГА отметил, что сейчас основные векторы работы — создание надлежащих условий для жизнедеятельности жителей региона. Главная цель, чтобы люди чувствовали, что о них заботятся и они нужны. А параллельно с этим — помощь ВСУ в приближении нашей победы.