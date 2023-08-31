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Доступні ліки: скільки на Одещині виписали е-рецептів за 2023 рік

31 серпня 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки одеситів отримали ліки за е-рецептом
Заповнення електронного рецепта. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку 2023 року в Одеській області виписали майже півмільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область займає високу позицію серед інших регіонів України.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.

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За інформацією медиків, на Одещині препарати за е-рецептом отримали 434 177 пацієнтів. 

"Важливо, щоб кожен українець, який потребує ліків за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати ліки недалеко від дому. З початку 2023 року мешканцями Одещини погашено 339 154 е-рецепти, тобто 78,11%. Це високий показник по країні", —  зазначає голова НСЗУ Наталія Гусак.

Які ліки можна отримати

  • від серцево-судинних захворювань;
  • від діабету 2-го типу;
  • від цукрового та нецукрового діабету;
  • від бронхіальної астми;
  • від епілепсії;
  • від розладів психіки та поведінки;
  • від хронічного обструктивного захворювання легенів;
  • від хвороби Паркінсона;
  • від імуносупресивні препарати.

Також голова НСЗУ наголосила, що попри воєнний стан, програма реімбурсації продовжує розширюватись. Так у серпні додали ще два напрями: тест-смужки для пацієнтів з інсулінозалежним діабетом та знеболювальні для паліативних хворих.

Як отримати е-рецепт

  • Звернутись до відповідного лікаря(декларація під час воєнного стану не обовʼязкова):
  • Отримати електронний або паперовий рецепт;
  • Знайти аптеку, яка випускає ліки за програмою реімбурсації "Доступні ліки".

Нагадаємо, медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями. 

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