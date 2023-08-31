Скільки одеситів отримали ліки за е-рецептом

Доступні ліки: скільки на Одещині виписали е-рецептів за 2023 рік
Від початку 2023 року в Одеській області виписали майже півмільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область займає високу позицію серед інших регіонів України.
Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.
За інформацією медиків, на Одещині препарати за е-рецептом отримали 434 177 пацієнтів.
"Важливо, щоб кожен українець, який потребує ліків за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати ліки недалеко від дому. З початку 2023 року мешканцями Одещини погашено 339 154 е-рецепти, тобто 78,11%. Це високий показник по країні", — зазначає голова НСЗУ Наталія Гусак.
Які ліки можна отримати
- від серцево-судинних захворювань;
- від діабету 2-го типу;
- від цукрового та нецукрового діабету;
- від бронхіальної астми;
- від епілепсії;
- від розладів психіки та поведінки;
- від хронічного обструктивного захворювання легенів;
- від хвороби Паркінсона;
- від імуносупресивні препарати.
Також голова НСЗУ наголосила, що попри воєнний стан, програма реімбурсації продовжує розширюватись. Так у серпні додали ще два напрями: тест-смужки для пацієнтів з інсулінозалежним діабетом та знеболювальні для паліативних хворих.
Як отримати е-рецепт
- Звернутись до відповідного лікаря(декларація під час воєнного стану не обовʼязкова):
- Отримати електронний або паперовий рецепт;
- Знайти аптеку, яка випускає ліки за програмою реімбурсації "Доступні ліки".
Нагадаємо, медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями.