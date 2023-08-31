Скільки одеситів отримали ліки за е-рецептом

Заповнення електронного рецепта. Фото ілюстративне: pixabay

Від початку 2023 року в Одеській області виписали майже півмільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область займає високу позицію серед інших регіонів України.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.

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За інформацією медиків, на Одещині препарати за е-рецептом отримали 434 177 пацієнтів.

"Важливо, щоб кожен українець, який потребує ліків за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати ліки недалеко від дому. З початку 2023 року мешканцями Одещини погашено 339 154 е-рецепти, тобто 78,11%. Це високий показник по країні", — зазначає голова НСЗУ Наталія Гусак.

Які ліки можна отримати

від серцево-судинних захворювань;

від діабету 2-го типу;

від цукрового та нецукрового діабету;

від бронхіальної астми;

від епілепсії;

від розладів психіки та поведінки;

від хронічного обструктивного захворювання легенів;

від хвороби Паркінсона;

від імуносупресивні препарати.

Також голова НСЗУ наголосила, що попри воєнний стан, програма реімбурсації продовжує розширюватись. Так у серпні додали ще два напрями: тест-смужки для пацієнтів з інсулінозалежним діабетом та знеболювальні для паліативних хворих.

Як отримати е-рецепт

Звернутись до відповідного лікаря(декларація під час воєнного стану не обовʼязкова):

Отримати електронний або паперовий рецепт;

Знайти аптеку, яка випускає ліки за програмою реімбурсації "Доступні ліки".

Нагадаємо, медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями.