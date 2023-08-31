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Доступные лекарства: сколько в Одесской области выписали е-рецептов за 2023 год

31 августа 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько одесситов получили лекарства по е-рецепту
Наполнение электронного рецепта. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала 2023 года в Одесской области было выписано почти полмиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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По информации медиков, в Одесской области препараты по е-рецепту получили 434 177 пациентов.

"Важно, чтобы каждый украинец, нуждающийся в лекарстве по программе реимбурсации, знал о такой возможности и мог получить лекарства недалеко от дома. С начала 2023 года жителями Одесчины погашено 339 154 е-рецепта, то есть 78,11%. Это высокий показатель по стране", — отмечает председатель НСЗУ Наталья Гусак.

Какое лекарство можно получить

  • от сердечно-сосудистых заболеваний;
  • от диабета 2-го типа;
  • от сахарного и несахарного диабета;
  • от бронхиальной астмы;
  • от эпилепсии;
  • от расстройств психики и поведения;
  • от хронического обструктивного заболевания лёгких;
  • от болезни Паркинсона;
  • от иммуносупрессивных препаратов.

Также председатель НСЗУ подчеркнула, что, несмотря на военное положение, программа реимбурсации продолжает расширяться. Так в августе добавили еще два направления: тест-полоски для пациентов с инсулинозависимым диабетом и обезболивающие для паллиативных больных.

Как получить е-рецепт

  • Обратиться к соответствующему врачу (декларация во время военного положения не обязательна):
  • Получить электронный или бумажный рецепт;
  • Найти аптеку, которая выпускает лекарства по программе реимбурсации "Доступные лекарства".

Напомним, медицинские учреждения в Одесской области получили оборудование, которое ускорит заживление глубоких ран. Аппараты VAC-терапии помогут как гражданским, так и военным с сильными ранениями.

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