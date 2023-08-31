Сколько одесситов получили лекарства по е-рецепту

Доступные лекарства: сколько в Одесской области выписали е-рецептов за 2023 год
С начала 2023 года в Одесской области было выписано почти полмиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.
По информации медиков, в Одесской области препараты по е-рецепту получили 434 177 пациентов.
"Важно, чтобы каждый украинец, нуждающийся в лекарстве по программе реимбурсации, знал о такой возможности и мог получить лекарства недалеко от дома. С начала 2023 года жителями Одесчины погашено 339 154 е-рецепта, то есть 78,11%. Это высокий показатель по стране", — отмечает председатель НСЗУ Наталья Гусак.
Какое лекарство можно получить
- от сердечно-сосудистых заболеваний;
- от диабета 2-го типа;
- от сахарного и несахарного диабета;
- от бронхиальной астмы;
- от эпилепсии;
- от расстройств психики и поведения;
- от хронического обструктивного заболевания лёгких;
- от болезни Паркинсона;
- от иммуносупрессивных препаратов.
Также председатель НСЗУ подчеркнула, что, несмотря на военное положение, программа реимбурсации продолжает расширяться. Так в августе добавили еще два направления: тест-полоски для пациентов с инсулинозависимым диабетом и обезболивающие для паллиативных больных.
Как получить е-рецепт
- Обратиться к соответствующему врачу (декларация во время военного положения не обязательна):
- Получить электронный или бумажный рецепт;
- Найти аптеку, которая выпускает лекарства по программе реимбурсации "Доступные лекарства".
Напомним, медицинские учреждения в Одесской области получили оборудование, которое ускорит заживление глубоких ран. Аппараты VAC-терапии помогут как гражданским, так и военным с сильными ранениями.