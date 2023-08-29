В Одеській області з'явилися апарати VAC-терапії

Медзаклади Одещини отримали апарати для пришвидшення загоєння ран
Медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
Що саме передали медикам
- 43 VAC-апарати;
- понад 2 000 каністр;
- 2000 перев'язувальних матеріалів.
"Наявність достатньої кількості розхідних матеріалів дає можливість вчасно надавати допомогу нашим військовим та цивільним особам", — йдеться у повідомленні медиків.
Що відомо про VAC-терапію
VAC – терапія, яка є визнаним у світі стандартом лікування ран, дозволяє суттєво прискорити їх загоєння. Слабкий від’ємний тиск, який лежить в основі методу, поліпшує відтікання раневого секрету, набагато швидше з’являється грануляційна тканина, звужуються краї рани, покращується мікроциркуляція, зменшується набряк, що в підсумку допомагає швидкому загоєнню.
Нагадаємо, в Одеській області лікарі знайшли спосіб зупинити прогресування хвороби Паркінсона. Результати лабораторних аналізів приємно здивували медиків.
Також ми писали, що в Україні можна отримувати ліки безплатно або з невеликою доплатою. Це можливо завдяки реімбурсації "Доступні ліки".