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Медзаклади Одещини отримали апарати для пришвидшення загоєння ран

29 серпня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області з'явилися апарати VAC-терапії
Медики з новими апаратами. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями. 

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. 

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  • 43 VAC-апарати;
  • понад 2 000 каністр;
  • 2000 перев'язувальних матеріалів.

"Наявність достатньої кількості розхідних матеріалів дає можливість вчасно надавати допомогу нашим військовим та цивільним особам", — йдеться у повідомленні медиків. 

Що відомо про VAC-терапію

VAC – терапія, яка є визнаним у світі стандартом лікування ран, дозволяє суттєво прискорити їх загоєння. Слабкий від’ємний тиск, який лежить в основі методу, поліпшує відтікання раневого секрету, набагато швидше з’являється грануляційна тканина, звужуються краї рани, покращується мікроциркуляція, зменшується набряк, що в підсумку допомагає швидкому загоєнню.

Нагадаємо, в Одеській області лікарі знайшли спосіб зупинити прогресування хвороби Паркінсона. Результати лабораторних аналізів приємно здивували медиків.

Також ми писали, що в Україні можна отримувати ліки безплатно або з невеликою доплатою. Це можливо завдяки реімбурсації "Доступні ліки".

 

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