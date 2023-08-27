На Одещині лікарі знайшли спосіб уповільнення хвороби Паркінсона

Лікар допомагає літній жінці. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області лікарі знайшли спосіб зупинити прогресування хвороби Паркінсона. Результати лабораторних аналізів приємно здивували медиків.

Про це повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні.

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За інформацією медиків, вони провели дослідження, під час якого впродовж року тестували арттерапію на пацієнтах, які страждають від Паркінсона.

Результати експерименту

Всього в дослідженнях взяли участь 50 пацієнтів, середній вік яких — 57,8 років, а саме:

53% — чоловіки,

47% — жінки.

"За рік 30 досліджуваних лікували медикаментозною терапією, а решта 20 проходили ще й додатковий курс арттерапії, під час якого займалися малюванням та виготовленням предметів з пластиліну", — йдеться у повідомленні медиків.

Які зміни відбулися

Стан здоров'я перевірявся кожних пів року. І вже після перших шести місяців експерименту у пацієнтів значно уповільнилась швидкість прогресії захворювання.

Разом із цим у них спостерігалися покращення настрою, зменшився рівень депресії та зникла сонливість протягом дня.

"Застосування арттерапії може зменшити вираженість моторних і немоторних проявів хвороби Паркінсона. Крім того, це доступний і абсолютно безпечний метод підтримуючої терапії", — повідомила авторка дослідження та завідувачка відділення неврології Одеської клінічної лікарні Ірина Хубетова.

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