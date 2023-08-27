В Одесской области врачи нашли способ замедления болезни Паркинсона

Врач помогает пожилой женщине. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области врачи нашли способ остановить прогрессирование болезни Паркинсона. Результаты лабораторных анализов приятно удивили медиков.

Об этом сообщили в Одесской областной клинической больнице.

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По информации медиков, они провели исследование, во время которого в течение года тестировали арттерапию на пациентах, страдающих Паркинсоном.

Результаты эксперимента

Всего в исследованиях приняли участие 50 пациентов, средний возраст которых — 57,8 лет, а именно:

53% — мужчины,

47% — женщины.

"За год 30 испытуемых лечили медикаментозной терапией, а остальные 20 проходили еще и дополнительный курс арт-терапии, во время которого занимались рисованием и изготовлением предметов из пластилина", — говорится в сообщении медиков.

Какие изменения произошли

Состояние здоровья проверялось каждые полгода. И уже после первых шести месяцев эксперимента у пациентов значительно замедлилась скорость прогрессии заболевания.

При этом у них наблюдались улучшение настроения, уменьшился уровень депрессии и исчезла сонливость в течение дня.

"Применение арт-терапии может уменьшить выраженность моторных и немоторных проявлений болезни Паркинсона. Кроме того, это доступный и абсолютно безопасный метод поддерживающей терапии", — сообщила автор исследования и заведующая отделением неврологии Одесской клинической больницы Ирина Хубетова.

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