Лечебная арт-терапия: в Одесской области врачи нашли способ замедления болезни Паркинсона
В Одесской области врачи нашли способ остановить прогрессирование болезни Паркинсона. Результаты лабораторных анализов приятно удивили медиков.
Об этом сообщили в Одесской областной клинической больнице.
По информации медиков, они провели исследование, во время которого в течение года тестировали арттерапию на пациентах, страдающих Паркинсоном.
Результаты эксперимента
Всего в исследованиях приняли участие 50 пациентов, средний возраст которых — 57,8 лет, а именно:
- 53% — мужчины,
- 47% — женщины.
"За год 30 испытуемых лечили медикаментозной терапией, а остальные 20 проходили еще и дополнительный курс арт-терапии, во время которого занимались рисованием и изготовлением предметов из пластилина", — говорится в сообщении медиков.
Какие изменения произошли
Состояние здоровья проверялось каждые полгода. И уже после первых шести месяцев эксперимента у пациентов значительно замедлилась скорость прогрессии заболевания.
При этом у них наблюдались улучшение настроения, уменьшился уровень депрессии и исчезла сонливость в течение дня.
"Применение арт-терапии может уменьшить выраженность моторных и немоторных проявлений болезни Паркинсона. Кроме того, это доступный и абсолютно безопасный метод поддерживающей терапии", — сообщила автор исследования и заведующая отделением неврологии Одесской клинической больницы Ирина Хубетова.
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