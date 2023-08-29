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Медучреждения Одесчины получили аппараты для ускорения заживления ран

29 августа 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области появились аппараты VAC-терапии
Медики с новыми аппаратами. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Медицинские учреждения в Одесской области получили оборудование, которое ускорит заживление глубоких ран. Аппараты VAC-терапии помогут как гражданским, так и военным с сильными ранениями.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

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  • 43 VAC-аппарата;
  • более 2000 канистр;
  • 2000 перевязочных материалов.

"Наличие достаточного количества расходных материалов позволяет своевременно оказывать помощь нашим военным и гражданским лицам", — говорится в сообщении медиков.

Что известно о VAC-терапии

VAC-терапия, признанная в мире стандартом лечения ран, позволяет существенно ускорить их заживление. Слабое отрицательное давление, лежащее в основе метода, улучшает отток раневого секрета, гораздо быстрее появляется грануляционная ткань, сужаются края раны, улучшается микроциркуляция, уменьшается отек, что в итоге помогает быстрому заживлению.

Напомним, в Одесской области врачи нашли способ остановить прогрессирование болезни Паркинсона. Результаты лабораторных анализов приятно удивили медиков.

Также мы писали, что в Украине можно получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Это возможно благодаря реимбурсации "Доступное лекарство".

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