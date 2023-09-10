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Одесская ОВА отказалась отменить тендер на ремонт ТЮЗа: причины

10 сентября 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская ОВА отказалась отменить тендер на ремонт ТЮЗа
Здание одесского ТЮЗа. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская областная администрация отказалась отменять тендер по ремонту театра. Речь идет о театре юного зрителя, на который выделили более 30 миллионов гривен.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По словам главы ОВА, этот тендер актуален из-за того, что здание, в котором работает театр, находится в почти аварийном состоянии.

"Там потолок проваливается, балконы падают. А туда ходят дети", — сказал Кипер.

Скандальная реконструкция ТЮЗа

Отметим, что департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации предварительно уже выбрал подрядчика, которому уплатят за реставрацию. На работы выделили 31 714 287 гривен.

Волонтеры против

По мнению волонтеров, ремонт театра или Киевского суда — это нецелесообразные расходы во время войны.

Напомним, уже третью неделю под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеров и неравнодушных горожан становится все больше, однако местные власти до сих пор не хотят слышать требований митингующих.

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