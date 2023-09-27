Ми знаємо, що ви багато робите, але результату мало — волонтер одеським депутатам

Одесити на мітингу перед будинком мерії. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Волонтери незадоволені роботою одеських депутатів та чиновників. Під час сесії неодноразово порушувалося питання про фінансування ЗСУ та про прозорість ухвалення рішень. Люди хочуть бачити та розуміти, куди й кому саме йдуть гроші.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час сесії міської ради.

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За словами волонтерів, сьогодні міський голова неодноразово заявляв, що допомога військовим надається, але лише на місцях її не бачать. Тому люди й потребують звіту.

"Ми мітингуємо і не йшли до вас, бо ви казали, що нас тут найняли для чогось. Я хочу звернутися до всіх депутатів — ви обрані народом, і нам не цікаво, що ви тут робите, нас цікавить саме те, що ви тут не доробляєте для того, щоб був результат. Тож, будь ласка, не треба нам тут розповідати, що ви багато робите. Ви всі окремо дуже хороші люди, але разом результату немає", — заявила одеситка Тетяна Троян.

Волонтерка запевняє, вона змушена щотижня їздити на передову, де ситуація дуже плачевна. Сьогодні доводиться закуповувати навіть м'ясо, щоб робити тушонку та відправляти її на фронт.

"Якщо ви вважаєте, що це справа міністерства оборони, то у мене питання, ви з міністерством оборони чи із солдатами? Робіть що-небудь, щоб був результат, а не розмови", — зазначила волонтерка.

У відповідь Труханов заявив, що не говорив про проплаченість мітингу. Щобільше, він запрошує мітингувальників організувати ініціативну групу і почати розмовляти. Але для того, щоб був якийсь результат, повинні бути люди, які розуміють, що таке бюджет, і розуміють, про що йдеться. Якщо ж одесити хочуть просто прийти поговорити, то у мерії готові виділити велику залу — тож проблем для діалогу немає.

"Я говорив, що двері для спілкування у нас відчинені, щоб ми мали розуміння та контроль. Я не розумію, в чому проблема, чому не можна було прийти сюди в понеділок, у вівторок, ні в суботу. Але якби вони сказали, давайте в суботу розмовляти, то прийшли б у суботу і працювали б, я без вихідних працюю", — зазначив Геннадій Труханов.

Зазначимо, що сьогодні статті видатків одеського бюджету переглядалися кілька разів, гроші, що звільнилися, були направлені на ЗСУ. Куди саме пішли фінанси та на що, через війну озвучити в мерії не можуть.