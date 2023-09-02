Мітинг в Одесі

День міста зачекає: вимоги одеситів на масовому мітингу
Сьогодні, 2 вересня, коли Одеса відзначає 229-ту річницю з дня заснування, містяни влаштували мітинг під стінами мерії. Вимагали скасувати тендери, що можуть зачекати, а кошти направити ЗСУ.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.
Кількість мітингувальників зросла
Із самого ранку понад 300 мешканців міста із плакатами в руках вийшли під стіни міської ради. Люди вимагали у можновладців скасувати витрати із бюджету на ремонти фасадів, доріг, адміністративних будівель тощо. А направити фінансування на ЗСУ та закупівлю всього, що може знадобитися українським захисникам.
"Я нещодавно поховала сина. Він сам вирішив піти до лав ЗСУ, не шкодував себе в боротьбі проти ворога. Його тиждень везли з поля бою без холодильника. Тіло привезли у такому стані, що ми ледь його пізнати. Нема грошей на рефрижератори, нема грошей на швидку допомогу, зате у них є гроші на суди, дороги, на дорогі автівки. Я прийшла сюди вимагати справедливості. Сьогодні все треба робити, щоб перемога була за нами. Я хочу звернутися до всіх росіян, дайте нам спокій, ми не просили нас звільняти, ми любимо свою країну і своє місто", — розказала учасниця мітингу Ірина Орлянська.
Урочисті заходи перенесли
Паралельно із мітингом на Думській площі планувалося і проведення урочистих заходів з нагоди Дня міста. Втім одесити почали скандувати "Ганьба"! Після цього організаторам довелося перенести урочисте підняття прапора на кілька годин пізніше. Мітингувальники ж продовжили скандувати "Слава ЗСУ!"
"Як ми можемо мовчати, коли на фронті не вистачає дронів, турнікетів, медичних аптечок, а в цей час на ремонт суду та фасад театру виділяють десятки й сотні мільйонів. Це наші податки й ми маємо повне право тут стояти та будемо стояти, допоки нас не почують. Вже тиждень ми щодня виходимо, але до нас так ніхто і не вийшов із представників мерії. Думаю, що вони не виходять, бо не хочуть відповідати за те, що творять", — розказала одеситка Тетяна Коваленко.
Зазначимо, під час мітингу на місці працювали також і представники поліції, аби не допустити провокацій та правопорушень.
Нагадаємо, шостий день поспіль під стінами Одеської міської ради проходить мітинг на підтримку ЗСУ. Волонтери та небайдужі громадяни виступають проти некритичних витрат із бюджету Одеси.