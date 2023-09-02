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День міста зачекає: вимоги одеситів на масовому мітингу

2 вересня 2023 13:20
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Беженар Тетяна
журналіст
Мітинг в Одесі
Мітинг під стінами мерії. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні, 2 вересня, коли Одеса відзначає  229-ту річницю з дня заснування, містяни влаштували мітинг під стінами мерії. Вимагали скасувати тендери, що можуть зачекати, а кошти направити ЗСУ.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Кількість мітингувальників зросла

Із самого ранку понад 300 мешканців міста із плакатами в руках вийшли під стіни міської ради. Люди вимагали у можновладців скасувати витрати із бюджету на ремонти фасадів, доріг, адміністративних будівель тощо. А направити фінансування на ЗСУ та закупівлю всього, що може знадобитися українським захисникам.

Вимоги мітингувальників. Фото: Новини.LIVE
Ірина Орлянська разом з мітингувальниками. Фото: Новини.LIVE

"Я нещодавно поховала сина. Він сам вирішив піти до лав ЗСУ, не шкодував себе в боротьбі проти ворога. Його тиждень везли з поля бою без холодильника. Тіло привезли у такому стані, що ми ледь його пізнати. Нема грошей на рефрижератори, нема грошей на швидку допомогу, зате у них є гроші на суди, дороги, на дорогі автівки. Я прийшла сюди вимагати справедливості. Сьогодні все треба робити, щоб перемога була за нами. Я хочу звернутися до всіх росіян, дайте нам спокій, ми не просили нас звільняти, ми любимо свою країну і своє місто", — розказала учасниця мітингу Ірина Орлянська.

Учасники мітингу. Фото:Новини.LIVE
Вимоги мітингувальників. Фото: Новини.LIVE

Урочисті заходи перенесли

Паралельно із мітингом на Думській площі планувалося і проведення урочистих заходів з нагоди Дня міста. Втім одесити почали скандувати "Ганьба"! Після цього організаторам довелося перенести урочисте підняття прапора на кілька годин пізніше. Мітингувальники ж продовжили скандувати "Слава ЗСУ!"

До мітингу долучилися одесити разом з родинами. Фото: Новини.LIVE
Тетяна Коваленко — учасниця мітингу. Фото: Новини.LIVE

"Як ми можемо мовчати, коли на фронті не вистачає дронів, турнікетів, медичних аптечок, а в цей час на ремонт суду та фасад театру виділяють десятки й сотні мільйонів. Це наші податки й ми маємо повне право тут стояти та будемо стояти, допоки нас не почують. Вже тиждень ми щодня виходимо, але до нас так ніхто і не вийшов із представників мерії. Думаю, що вони не виходять, бо не хочуть відповідати за те, що творять", — розказала одеситка Тетяна Коваленко.

Учасник мітингу. Фото: Новини.LIVE
Учасник мітингу. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, під час мітингу на місці працювали також і представники поліції, аби не допустити провокацій та правопорушень.

Одесити на мітингу. Фото: Новини.LIVE
Учасниця мітингу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, шостий день поспіль під стінами Одеської міської ради проходить мітинг на підтримку ЗСУ. Волонтери та небайдужі громадяни виступають проти некритичних витрат із бюджету Одеси.

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