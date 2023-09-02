Митинг в Одессе

День города подождет: требования одесситов на массовом митинге
Сегодня, 2 сентября, когда Одесса отмечает 229-летие со дня основания, горожане устроили митинг под стенами мэрии. Требовали отменить тендеры, которые могут подождать, а средства направить ВСУ.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.
Число митингующих возросло
С самого утра более 300 жителей города с плакатами в руках вышли под стены городского совета. Люди требовали у власти отменить расходы из бюджета на ремонты фасадов, дорог, административных зданий и т.д. А направить финансирование на ВСУ и закупку всего, что может понадобиться украинским защитникам.
"Я недавно похоронила сына. Он сам решил пойти в ряды ВСУ, не жалел себя в борьбе против врага. Его неделю везли с поля боя без холодильника. Тело привезли в таком состоянии, что мы едва его узнали. Нет денег на рефрижераторы, нет денег на скорую помощь, зато у них есть деньги на суды, дороги, на дорогие автомобили. Я пришла сюда требовать справедливости. Сегодня все нужно делать, чтобы победа была за нами. Я хочу обратиться ко всем россиянам, оставьте нас в покое, мы не просили нас освобождать, мы любим свою страну и свой город", — рассказала участница митинга Ирина Орлянская.
Торжественные мероприятия перенесли
Параллельно с митингом на Думской площади планировалось и проведение торжественных мероприятий по случаю Дня города. Впрочем, одесситы начали скандировать "Позор"! После этого организаторам пришлось перенести торжественное поднятие флага на несколько часов позже. Митингующие же продолжили скандировать "Слава ВСУ!"
"Как мы можем молчать, когда на фронте не хватает дронов, турникетов, медицинских аптечек, а в это время на ремонт суда и фасад театра выделяют десятки и сотни миллионов. Это наши налоги и мы имеем полное право здесь стоять и будем стоять, пока нас не услышат. Уже неделю мы каждый день выходим, но к нам так никто и не вышел из представителей мэрии. Думаю, что они не выходят, потому что не хотят отвечать за то, что творят", — рассказала одесситка Татьяна Коваленко.
Отметим, во время митинга на месте работали и представители полиции, чтобы не допустить провокаций и правонарушений.
Напомним, шестой день подряд под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеры и небезразличные граждане выступают против некритических расходов из бюджета Одессы.