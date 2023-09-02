Митинг в Одессе

Митинг под стенами мэрии. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 сентября, когда Одесса отмечает 229-летие со дня основания, горожане устроили митинг под стенами мэрии. Требовали отменить тендеры, которые могут подождать, а средства направить ВСУ.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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С самого утра более 300 жителей города с плакатами в руках вышли под стены городского совета. Люди требовали у власти отменить расходы из бюджета на ремонты фасадов, дорог, административных зданий и т.д. А направить финансирование на ВСУ и закупку всего, что может понадобиться украинским защитникам.

Требования митингующих. Фото: Новини.LIVE

Ирина Орлянская вместе с митингующими. Фото: Новини.LIVE

"Я недавно похоронила сына. Он сам решил пойти в ряды ВСУ, не жалел себя в борьбе против врага. Его неделю везли с поля боя без холодильника. Тело привезли в таком состоянии, что мы едва его узнали. Нет денег на рефрижераторы, нет денег на скорую помощь, зато у них есть деньги на суды, дороги, на дорогие автомобили. Я пришла сюда требовать справедливости. Сегодня все нужно делать, чтобы победа была за нами. Я хочу обратиться ко всем россиянам, оставьте нас в покое, мы не просили нас освобождать, мы любим свою страну и свой город", — рассказала участница митинга Ирина Орлянская.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Требования митингующих. Фото: Новини.LIVE

Торжественные мероприятия перенесли

Параллельно с митингом на Думской площади планировалось и проведение торжественных мероприятий по случаю Дня города. Впрочем, одесситы начали скандировать "Позор"! После этого организаторам пришлось перенести торжественное поднятие флага на несколько часов позже. Митингующие же продолжили скандировать "Слава ВСУ!"

К митингу присоединились одесситы вместе с семьями. Фото: Новини.LIVE

Татьяна Коваленко — участница митинга. Фото: Новини.LIVE

"Как мы можем молчать, когда на фронте не хватает дронов, турникетов, медицинских аптечек, а в это время на ремонт суда и фасад театра выделяют десятки и сотни миллионов. Это наши налоги и мы имеем полное право здесь стоять и будем стоять, пока нас не услышат. Уже неделю мы каждый день выходим, но к нам так никто и не вышел из представителей мэрии. Думаю, что они не выходят, потому что не хотят отвечать за то, что творят", — рассказала одесситка Татьяна Коваленко.

Митингующий. Фото: Новини.LIVE

Митингующий. Фото: Новини.LIVE

Отметим, во время митинга на месте работали и представители полиции, чтобы не допустить провокаций и правонарушений.

Одесситы на митинге. Фото: Новини.LIVE

Участница митинга. Фото: Новини.LIVE

Напомним, шестой день подряд под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеры и небезразличные граждане выступают против некритических расходов из бюджета Одессы.