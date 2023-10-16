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В Одесской области планируют построить укрытие для лицея: какая стоимость

16 октября 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области планируют построить укрытие для лицея
Путь к укрытию в школе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется построить новое укрытие для академического лицея. Соответствующий тендер объявил Нерубайский сельский совет, который планирует потратить на укрытие более 20 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, исполнителям работ предстоит "с нуля" построить укрытие для профильного лицея.

Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Комплекс мероприятий по охране природной среды
должен предусмотреть:

  • охрану и рациональное использование земельных ресурсов;
  • охрану и рациональное использование водных ресурсов;
  • охрану атмосферного воздуха.

Другие тендеры в Одессе

Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 млн грн. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов.

Напомним, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.

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