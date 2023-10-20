В Одессе построят новый детский сад

Дети играют в саду. Фото иллюстративное: google.com

В Одессе планируют построить новый детский сад почти за 144 миллиона гривен. Предварительно говорится, что дошкольное учреждение должно появиться в Хаджибейском районе по улице Пестеля.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Отметим, что за эти средства из городского бюджета планируется построить новое здание с соблюдением всех современных требований. Также дошкольное учреждение должно иметь укрытие.

Продлится тендер до 27 октября включительно, а аукцион состоится в формате открытых торгов с особенностями.

Открытые торги с особенностями предполагают, что почти все сроки короче, чем были в открытых торгах в соответствии с законом "О публичных закупках". То есть эта закупка проходит гораздо быстрее открытых торгов.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.

Добавим, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать учебное заведение почти 97 миллионов. Речь идет о 56 лицее, который находится в Приморском районе по улице Тенистой.