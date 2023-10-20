В Одессе построят новый детский сад за более чем 100 миллионов
В Одессе планируют построить новый детский сад почти за 144 миллиона гривен. Предварительно говорится, что дошкольное учреждение должно появиться в Хаджибейском районе по улице Пестеля.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Одесского городского совета.
Отметим, что за эти средства из городского бюджета планируется построить новое здание с соблюдением всех современных требований. Также дошкольное учреждение должно иметь укрытие.
Продлится тендер до 27 октября включительно, а аукцион состоится в формате открытых торгов с особенностями.
Открытые торги с особенностями предполагают, что почти все сроки короче, чем были в открытых торгах в соответствии с законом "О публичных закупках". То есть эта закупка проходит гораздо быстрее открытых торгов.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.
Добавим, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.
Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать учебное заведение почти 97 миллионов. Речь идет о 56 лицее, который находится в Приморском районе по улице Тенистой.
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