В Одесі планують ремонт навчального закладу за 97 мільйонів

Будівля 56 ліцею. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують відремонтувати навчальний заклад за майже 97 мільйонів. Йдеться про 56 ліцей, який знаходиться у Приморському районі на вулиці Тінистій.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Утеплення будівлі,

ремонт покрівлі,

встановлення системи відеоспостереження,

зовнішнє освітлення,

ремонт спортивного майданчика.

Зазначимо, що триватиме тендер до 26 жовтня включно, а аукціон відбудеться у форматі відкритих торгів з особливостями.

Відкриті торги з особливостями передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону "Про публічні закупівлі". Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Додамо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 млн грн. Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у Facebook.