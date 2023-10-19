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В Одесі планують ремонт навчального закладу за 97 мільйонів

19 жовтня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують ремонт навчального закладу за 97 мільйонів
Будівля 56 ліцею. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відремонтувати навчальний заклад за майже 97 мільйонів. Йдеться про 56 ліцей, який знаходиться у Приморському районі на вулиці Тінистій. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

  • Утеплення будівлі,
  • ремонт покрівлі,
  • встановлення системи відеоспостереження,
  • зовнішнє освітлення,  
  • ремонт спортивного майданчика.

Зазначимо, що триватиме тендер до 26 жовтня включно, а аукціон відбудеться у форматі відкритих торгів з особливостями. 

Відкриті торги з особливостями передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону "Про публічні закупівлі". Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Додамо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 млн грн.  Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у Facebook.

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