В Одесі планують ремонт навчального закладу за 97 мільйонів
В Одесі планують відремонтувати навчальний заклад за майже 97 мільйонів. Йдеться про 56 ліцей, який знаходиться у Приморському районі на вулиці Тінистій.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Що планують зробити
- Утеплення будівлі,
- ремонт покрівлі,
- встановлення системи відеоспостереження,
- зовнішнє освітлення,
- ремонт спортивного майданчика.
Зазначимо, що триватиме тендер до 26 жовтня включно, а аукціон відбудеться у форматі відкритих торгів з особливостями.
Відкриті торги з особливостями передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону "Про публічні закупівлі". Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.
Додамо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 млн грн. Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у Facebook.
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