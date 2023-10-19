В Одессе планируют ремонт учебного заведения за 97 миллионов
В Одессе планируют отремонтировать учебное заведение почти 97 миллионов. Речь идет о 56 лицее, который находится в Приморском районе по улице Тенистой.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Одесского городского совета.
Что планируют сделать
- Утепление здания,
- ремонт кровли,
- установка системы видеонаблюдения,
- наружное освещение,
- ремонт спортивной площадки.
Отметим, что продлится тендер до 26 октября включительно, а аукцион состоится в формате открытых торгов с особенностями.
Открытые торги с особенностями предполагают, что почти все сроки короче, чем были в открытых торгах в соответствии с законом "О публичных закупках". То есть эта закупка проходит гораздо быстрее открытых торгов.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.
Добавим, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.
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