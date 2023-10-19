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В Одессе планируют ремонт учебного заведения за 97 миллионов

19 октября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют ремонт учебного заведения за 97 миллионов
Здание 56 лицея. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют отремонтировать учебное заведение почти 97 миллионов. Речь идет о 56 лицее, который находится в Приморском районе по улице Тенистой.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

  • Утепление здания,
  • ремонт кровли,
  • установка системы видеонаблюдения,
  • наружное освещение,
  • ремонт спортивной площадки.

Отметим, что продлится тендер до 26 октября включительно, а аукцион состоится в формате открытых торгов с особенностями.

Открытые торги с особенностями предполагают, что почти все сроки короче, чем были в открытых торгах в соответствии с законом "О публичных закупках". То есть эта закупка проходит гораздо быстрее открытых торгов.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Добавим, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свои мнения относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.

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