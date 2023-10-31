В Одеському управлінні СБУ планують закупити авто преміумкласу

Toyota Land Cruiser Prado. Фото: Toyota

В Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, йдеться про легкові автомобілі спеціалізованого призначення, які мають бути обладнані мигалкою та тонуванням скла. Всього у тендерній документації йдеться про два авто, вартістю у 2 995 682 гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Також окремим тендером оголошено про закупівлю ще одного авто, а саме — Toyota Land Cruiser 150 Prado Comfort+ у топовій комплектації (з підігрівом, шкіряною оббивкою керма, круїз-контролем та кондиціонером). Її вартість наразі становить 1 799 016 гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що аукціон відбудеться 6 листопада у форматі відкритих торгів.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Додамо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Попередньо обрали компанію, яка забезпечить воїнів дронами, проте наразі угода у стадії "очікування рішення".