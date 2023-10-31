В Одеському управлінні СБУ планують закупити авто преміумкласу
В Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, йдеться про легкові автомобілі спеціалізованого призначення, які мають бути обладнані мигалкою та тонуванням скла. Всього у тендерній документації йдеться про два авто, вартістю у 2 995 682 гривень.
Також окремим тендером оголошено про закупівлю ще одного авто, а саме — Toyota Land Cruiser 150 Prado Comfort+ у топовій комплектації (з підігрівом, шкіряною оббивкою керма, круїз-контролем та кондиціонером). Її вартість наразі становить 1 799 016 гривень.
Зазначимо, що аукціон відбудеться 6 листопада у форматі відкритих торгів.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.
Додамо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Попередньо обрали компанію, яка забезпечить воїнів дронами, проте наразі угода у стадії "очікування рішення".
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