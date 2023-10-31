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В Одесском управлении СБУ планируют закупить авто премиум-класса

31 октября 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесском управлении СБУ планируют закупить авто премиумкласса
Toyota Land Cruiser Prado. Фото: Toyota
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, речь идет о легковых автомобилях специализированного назначения, которые должны быть оборудованы мигалкой и тонировкой стекла. Всего в тендерной документации говорится о двух авто, стоимостью 2 995 682 гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Также отдельным тендером объявлено о закупке еще одного авто, а именно Toyota Land Cruiser 150 Prado Comfort+ в топовой комплектации (с подогревом, кожаной обивкой руля, круиз-контролем и кондиционером). Ее стоимость составляет 1 799 016 гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Отметим, что аукцион пройдет 6 ноября в формате открытых торгов.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Добавим, Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Предварительно избрали компанию, которая снабдит воинов дронами, однако в настоящее время соглашение в стадии "ожидания решения".

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