В Одесском управлении СБУ планируют закупить авто премиумкласса

В Одесском управлении СБУ планируют закупить авто премиум-класса
В Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, речь идет о легковых автомобилях специализированного назначения, которые должны быть оборудованы мигалкой и тонировкой стекла. Всего в тендерной документации говорится о двух авто, стоимостью 2 995 682 гривен.
Также отдельным тендером объявлено о закупке еще одного авто, а именно Toyota Land Cruiser 150 Prado Comfort+ в топовой комплектации (с подогревом, кожаной обивкой руля, круиз-контролем и кондиционером). Ее стоимость составляет 1 799 016 гривен.
Отметим, что аукцион пройдет 6 ноября в формате открытых торгов.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.
Добавим, Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Предварительно избрали компанию, которая снабдит воинов дронами, однако в настоящее время соглашение в стадии "ожидания решения".
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