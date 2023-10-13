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СБУ ліквідувала масштабний наркотрафік на Одещині: подробиці

13 жовтня 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
СБУ ліквідувала масштабний наркотрафік на Одещині
В Одесі викрили наркоторговців. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угрупування тривала понад рік.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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За інформацією відомства, злочинці через Одеський порт транспортували Іранський героїн до багатьох європейських країн. 

Вилучені пакунки з наркотиками. Фото: СБУ

Деталі схеми

Спецоперація почалася ще у вересні 2022 року, коли СБУ та Національна поліція України затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів. Вони намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну.

Щоб замаскувати "товар", зловмисники приховали його у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої "партії" наркотиків сягала 11 млн доларів США за цінами чорного ринку.

Тоді було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами.

Яке покарання загрожує

Затримати голову банди вдалося у Румунії, тож наразі триває розслідування. А його двом подільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо порушень на митниці. Вона стосується одеського бізнесмена Вадима Альперіна та його злочинної групи, яка займалася транспортуванням контрабанди. 

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