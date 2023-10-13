СБУ ликвидировала масштабный наркотрафик в Одесской области

В Одессе разоблачили наркоторговцев. Фото: СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации ведомства, преступники через Одесский порт транспортировали Иранский героин во многие европейские страны.

Изъятые пакеты с наркотиками. Фото: СБУ

Детали схемы

Спецоперация началась еще в сентябре 2022 года, когда СБУ и Национальная полиция Украины задержали в Одессе двух иностранных наркокурьеров. Они пытались транзитом через Украину переправить в Западную Европу около 186 кг иранского героина.

Чтобы замаскировать "товар", злоумышленники спрятали его в коробках с двойным дном, в которых перевозили 16 тонн фиников. Стоимость изъятой "партии" наркотиков достигала 11 млн. долларов США по ценам черного рынка.

Тогда было установлено, что двое задержанных входят в состав мощной транснациональной наркогруппировки. И чтобы разоблачить его организатора, проживавшего в одной из стран ЕС, правоохранители провели дополнительные оперативные и следственные действия по взаимодействию с европейскими партнерами.

Какое наказание грозит

Задержать голову банды удалось в Румынии, и сейчас идет расследование. А его двум делителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств в особо крупных размерах).

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное производство по нарушениям на таможне. Она касается одесского бизнесмена Вадима Альперина и его преступной группы, занимавшейся транспортировкой контрабанды.