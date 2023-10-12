ВАКС закрив справу одеського “короля контрабанди”

Вадим Альперін на судовому засіданні. Фото: Укрінформ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо порушень на митниці. Вона стосується одеського бізнесмена Вадима Альперіна та його злочинної групи, яка займалася транспортуванням контрабанди.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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У повідомленні йдеться, що справу закрили завдяки "правкам Лозового" за якими йдеться, що строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб’єкт. Схожі дії були вчинені раніше, у справі "Роттердам +".

Рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус. Повний текст буде оголошено 17 жовтня.

Більше про справу "короля контрабанди"

Відзначимо, у листопаді 2019 року стало відомо, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці від правоохоронців утік Вадим Альперін — він причетний до схеми із розмитненням імпортованих товарів за зниженими цінами.

Від реалізації цієї схеми держава зазнала понад 77 млн грн збитків. Бізнесмен імпортував товар у величезних кількостях, переважно з Китаю. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

Нагадаємо, Верховий суд України позбавив українського громадянства одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна. Згодом виявилося, що адвокат приховував від слідства його справжнє громадянство.