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ВАКС закрив справу одеського “короля контрабанди”: подробиці

12 жовтня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ВАКС закрив справу одеського “короля контрабанди”
Вадим Альперін на судовому засіданні. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо порушень на митниці. Вона стосується одеського бізнесмена Вадима Альперіна та його злочинної групи, яка займалася транспортуванням контрабанди. 

Про це повідомили у Центрі протидії корупції. 

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У повідомленні йдеться, що справу закрили завдяки "правкам Лозового" за якими йдеться, що строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб’єкт. Схожі дії були вчинені раніше, у справі "Роттердам +".

Рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус. Повний текст буде оголошено 17 жовтня.

Більше про справу "короля контрабанди"

Відзначимо, у листопаді 2019 року стало відомо, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці від правоохоронців утік Вадим Альперін — він причетний до схеми із розмитненням імпортованих товарів за зниженими цінами.

Від реалізації цієї схеми держава зазнала понад 77 млн грн збитків. Бізнесмен імпортував товар у величезних кількостях, переважно з Китаю. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

Нагадаємо, Верховий суд України позбавив українського громадянства одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна. Згодом виявилося, що адвокат приховував від слідства його справжнє громадянство.

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