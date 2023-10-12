ВАКС закрыл дело одесского "короля контрабанды"

Вадим Альперин на судебном заседании. Фото: Укринформ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное производство по нарушениям на таможне. Она касается одесского бизнесмена Вадима Альперина и его преступной группы, занимавшейся транспортировкой контрабанды.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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В сообщении говорится, что дело закрыли благодаря "правкам Лозового", по которым говорится, что сроки расследования якобы продлевал не уполномоченный субъект. Сходные действия были совершены ранее, по делу "Роттердам+".

Решение приняли судьи ВАКС Алексей Кравчук, Евгений Крук и Инна Билоус. Полный текст будет объявлен 17 октября.

Больше о деле "короля контрабанды"

Отметим, что в ноябре 2019 года стало известно, что во время специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне от правоохранителей сбежал Вадим Альперин — он причастен к схеме с растаможкой импортированных товаров по сниженным ценам.

От реализации этой схемы государство понесло более 77 млн грн убытков. Бизнесмен импортировал товар в огромных количествах, преимущественно из Китая. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в задержании самого Альперина.

Напомним, Верховный суд Украины лишил украинского гражданства одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина. Впоследствии оказалось, что адвокат скрывал от следствия его гражданство.