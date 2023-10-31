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В Одессе выбрали застройщика детского сада без аукциона

31 октября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе выбрали застройщика детского сада без аукциона
Дети играют в саду. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе без аукциона выбрали компанию по строительству детского сада. Предварительно говорится, что дошкольное учреждение почти за 144 миллиона должно появиться в Хаджибейском районе на улице Пестеля.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным открытого аукциона, закупка была проведена с одним участником —  частным предприятием "Монолит", которое в случае заключения соглашения должно будет завершить строительство до 31 декабря 2024 года и получить за это 143 миллиона 817,5 тысячи гривен. Известно, что предприятие было замечено в скандальном строительстве детского комплекса "Виктория".

Отметим, что аукцион проводился в формате открытых торгов с особенностями. Открытые торги с особенностями предполагают, что почти все сроки короче, чем были в открытых торгах в соответствии с законом "О публичных закупках". То есть эта закупка проходит гораздо быстрее открытых торгов.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

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