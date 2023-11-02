В Одесской ОВА планируют заменить окна за миллион

Одесский облсовет планирует заменить окна за миллион — ProZorro
Одесская областная военная администрация планирует заменить окна, поврежденные в результате вражеской атаки 14 июня. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок, где ищут исполнителя.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступило коммунальное учреждение "Областная служба эксплуатации административных зданий", которое планирует потратить на замену окон 1682635 гривен.
Что планируют сделать
Известно, что в ОВА хотят заменить 68 новейших энергосберегающих конструкций вместо поврежденных. Таким образом, каждая отдельная рама обойдется областному бюджету в почти 25 тысяч гривен. Также производитель работ должен упорядочить откосы и подоконники, вывезти после себя мусор.
Отметим, что аукцион пройдет 8 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 7 ноября включительно. А выполнить все работы нужно до 31 декабря.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.
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