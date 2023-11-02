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Одесский облсовет планирует заменить окна за миллион — ProZorro

2 ноября 2023 21:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской ОВА планируют заменить окна за миллион
Здание Одесской ОВА. Фото: Одесская ОГА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская областная военная администрация планирует заменить окна, поврежденные в результате вражеской атаки 14 июня. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок, где ищут исполнителя.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступило коммунальное учреждение "Областная служба эксплуатации административных зданий", которое планирует потратить на замену окон 1682635 гривен.

Что планируют сделать

Известно, что в ОВА хотят заменить 68 новейших энергосберегающих конструкций вместо поврежденных. Таким образом, каждая отдельная рама обойдется областному бюджету в почти 25 тысяч гривен. Также производитель работ должен упорядочить откосы и подоконники, вывезти после себя мусор.

Отметим, что аукцион пройдет 8 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 7 ноября включительно. А выполнить все работы нужно до 31 декабря.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

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