На ремонт Одеського морського порту виділили 13 мільйонів — ProZorro
В Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником стала Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України", яка шукає підрядників для відновлення порту після наслідків ворожих атак.
Що планують зробити
- Капітальний ремонт колії № 58 (інв. № 057179) та стрілочного переводу № 132 (інв. №0 57201) Південного парку,
- Капітальний ремонт колії № 3 (інв. № 057158), стрілочного переводу № 63 (інв. № 057186),
- Капітальний ремонт колії № 2 причалу № 4 (інв. № 060149), стрілочного переводу № 337 (інв. № 350113),
- Капітальний ремонт колії № 19 причалу № 4 (інв. №060148),
- Капітальний ремонт колії № 19а (інв. № 350110), колії № 1 (інв. № 057156),
- Капітальний ремонт колії № 5, стрілочного переводу № 315,
- Капітальний ремонт з’єднувальної колії № 17, стрілочного переводу № 301,
- Капітальний ремонт колії № 6, стрілочного переводу № 325,
- Капітальний ремонт колії № 7, стрілочного переводу № 305, стрілочного переводу № 327,
- Капітальний ремонт колії № 8, колії № 8а, стрілочного переводу № 329,
- Капітальний ремонт з’єднувальної колії № 329 — № 331, стрілочного переводу № 341,
- Капітальний ремонт з’єднувальної колії № 343 — № 341, стрілочного переводу № 343 (інв. № 060026)
Зазначимо, що аукціон відбудеться 13 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 7 листопада включно.
Нагадаємо, в Одеській області планують витрати на ремонт доріг майже 200 мільйонів гривень. Йдеться про траси загального користування місцевого значення від Роздільної до Знам'янки.
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