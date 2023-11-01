На ремонт Одеського морського порту виділили 13 мільйонів

Судна у порту на завантаженні. Фото: Одеський морський торговельний порт

В Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, замовником стала Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України", яка шукає підрядників для відновлення порту після наслідків ворожих атак.

Що планують зробити

Капітальний ремонт колії № 58 (інв. № 057179) та стрілочного переводу № 132 (інв. №0 57201) Південного парку,

Капітальний ремонт колії № 3 (інв. № 057158), стрілочного переводу № 63 (інв. № 057186),

Капітальний ремонт колії № 2 причалу № 4 (інв. № 060149), стрілочного переводу № 337 (інв. № 350113),

Капітальний ремонт колії № 19 причалу № 4 (інв. №060148),

Капітальний ремонт колії № 19а (інв. № 350110), колії № 1 (інв. № 057156),

Капітальний ремонт колії № 5, стрілочного переводу № 315,

Капітальний ремонт з’єднувальної колії № 17, стрілочного переводу № 301,

Капітальний ремонт колії № 6, стрілочного переводу № 325,

Капітальний ремонт колії № 7, стрілочного переводу № 305, стрілочного переводу № 327,

Капітальний ремонт колії № 8, колії № 8а, стрілочного переводу № 329,

Капітальний ремонт з’єднувальної колії № 329 — № 331, стрілочного переводу № 341,

Капітальний ремонт з’єднувальної колії № 343 — № 341, стрілочного переводу № 343 (інв. № 060026)

Зазначимо, що аукціон відбудеться 13 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 7 листопада включно.

Нагадаємо, в Одеській області планують витрати на ремонт доріг майже 200 мільйонів гривень. Йдеться про траси загального користування місцевого значення від Роздільної до Знам'янки.