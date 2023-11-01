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На ремонт Одесского морского порта выделили 13 миллионов — ProZorro

1 ноября 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На ремонт Одесского морского порта выделили 13 миллионов
Суда в порту на погрузке. Фото: Одесский морской торговый порт
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным открытого аукциона, заказчиком стал Одесский филиал ГП "Администрация морских портов Украины", который ищет подрядчиков для восстановления порта после последствий вражеских атак.

Что планируют сделать

  • Капитальный ремонт пути № 58 (инв. № 057179) и стрелочного перевода № 132 (инв. № 0 57201) Южного парка,
  • Капитальный ремонт пути № 3 (инв. № 057158), стрелочного перевода № 63 (инв. № 057186),
  • Капитальный ремонт пути № 2 причала № 4 (инв. № 060149), стрелочного перевода № 337 (инв. № 350113),
  • Капитальный ремонт пути № 19 причала № 4 (инв. №060148),
  • Капитальный ремонт колеи № 19а (инв. № 350110), колеи № 1 (инв. № 057156),
  • Капитальный ремонт пути № 5, стрелочного перевода № 315,
  • Капитальный ремонт соединительного пути № 17, стрелочного перевода № 301,
  • Капитальный ремонт пути № 6, стрелочного перевода № 325,
  • Капитальный ремонт пути № 7, стрелочного перевода № 305, стрелочного перевода № 327,
  • Капитальный ремонт колеи № 8, колеи № 8а, стрелочного перевода № 329,
  • Капитальный ремонт соединительного пути № 329 — № 331, стрелочного перевода № 341,
  • Капитальный ремонт соединительного пути № 343 — № 341, стрелочного перевода № 343 (инв. № 060026)

Отметим, что аукцион пройдет 13 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 7 ноября включительно.

Напомним, в Одесской области планируют расходы по ремонту дорог почти 200 миллионов гривен. Речь идет о трассах общего пользования местного значения от Раздельной до Знаменки.

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