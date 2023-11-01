На ремонт Одесского морского порта выделили 13 миллионов — ProZorro
В Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком стал Одесский филиал ГП "Администрация морских портов Украины", который ищет подрядчиков для восстановления порта после последствий вражеских атак.
Что планируют сделать
- Капитальный ремонт пути № 58 (инв. № 057179) и стрелочного перевода № 132 (инв. № 0 57201) Южного парка,
- Капитальный ремонт пути № 3 (инв. № 057158), стрелочного перевода № 63 (инв. № 057186),
- Капитальный ремонт пути № 2 причала № 4 (инв. № 060149), стрелочного перевода № 337 (инв. № 350113),
- Капитальный ремонт пути № 19 причала № 4 (инв. №060148),
- Капитальный ремонт колеи № 19а (инв. № 350110), колеи № 1 (инв. № 057156),
- Капитальный ремонт пути № 5, стрелочного перевода № 315,
- Капитальный ремонт соединительного пути № 17, стрелочного перевода № 301,
- Капитальный ремонт пути № 6, стрелочного перевода № 325,
- Капитальный ремонт пути № 7, стрелочного перевода № 305, стрелочного перевода № 327,
- Капитальный ремонт колеи № 8, колеи № 8а, стрелочного перевода № 329,
- Капитальный ремонт соединительного пути № 329 — № 331, стрелочного перевода № 341,
- Капитальный ремонт соединительного пути № 343 — № 341, стрелочного перевода № 343 (инв. № 060026)
Отметим, что аукцион пройдет 13 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 7 ноября включительно.
Напомним, в Одесской области планируют расходы по ремонту дорог почти 200 миллионов гривен. Речь идет о трассах общего пользования местного значения от Раздельной до Знаменки.
Читайте Новини.LIVE!