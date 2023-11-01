На Одещині оголосили тендер на ремонт доріг

Ремонт дороги на Одещині. Фото: Служба відновлення доріг

В Одеській області планують витрати на ремонт доріг майже 200 мільйонів гривень. Йдеться про траси загального користування місцевого значення від Роздільної до Знам'янки.

Про Новини.LIVE це дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником стало державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг", яке готове витратити на реставрацію полотна 180 489 108 гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161930 Роздільна — Понятівка — Кошари — Знам'янка, км 8+400 — км 17+150 в Одеській області.

Зазначимо, що аукціон відбудеться 13 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 7 листопада включно.

Нагадаємо, в Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень на ремонт проїзду. Йдеться про ділянку від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги.

Також ми писали, що Одеська залізниця планує провести капітальний ремонт металевого мосту у Миколаївській області. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель.