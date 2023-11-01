На Одещині відновлюють дорожнє полотно за новими технологіями
В Одеській області почали реконструкцію дороги з використанням золи. Йдеться про найбільш зруйновану регіональну трасу Р-71.
Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
У відомстві зазначають, що золошлакові матеріали можуть активно застосовуватися у виробництві асфальтобетонних сумішей. Це експериментальний проєкт ремонту з додаванням в основу такого матеріалу, як зола.
Яку ділянку ремонтують
Йдеться про ділянку у 8 кілометрів, а саме: траса Р-71 Одеса — Іванівка — Ананьїв — Піщана — Хащувате — Колодисте — Рижавка — /М-05/ в
"Відновлення автошляху важливе, оскільки цей маршрут використовують для транспортування великої кількості вантажів різного призначення", — йдеться в повідомленні.
Деталі робіт
За допомогою золи та цементу стабілізується основа дорожнього полотна та влаштовується один шар асфальтобетонного покриття товщиною 5 см.
Зола гідровидалення не лише покращує фізичні характеристики сумішей та забезпечує економію коштів, а й є екологічним матеріалом. На 1 м² передбачено: 80 кг золи та 20 кг цементобетонної суміші.
Нагадаємо, в Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Можливе ускладнення руху біля села Миколаївка-Новоросійська через монтаж балок прогонових будов мосту.
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