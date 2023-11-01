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На Одещині відновлюють дорожнє полотно за новими технологіями

1 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині відновлюють дорожнє полотно за новими технологіями
Ремонт дороги в Одеській області. Фото: Служба відновлення доріг
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області почали реконструкцію дороги з використанням золи. Йдеться про найбільш зруйновану регіональну трасу Р-71. 

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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У відомстві зазначають, що золошлакові матеріали можуть активно застосовуватися у виробництві асфальтобетонних сумішей. Це експериментальний проєкт ремонту з додаванням в основу такого матеріалу, як зола.

Яку ділянку ремонтують

Йдеться про ділянку у 8 кілометрів, а саме: траса  Р-71 Одеса — Іванівка — Ананьїв — Піщана — Хащувате — Колодисте — Рижавка — /М-05/ в   

"Відновлення автошляху важливе, оскільки цей маршрут використовують для транспортування великої кількості вантажів різного призначення", — йдеться в повідомленні. 

Деталі робіт

За допомогою золи та цементу стабілізується основа дорожнього полотна та влаштовується один шар асфальтобетонного покриття товщиною 5 см. 

Зола гідровидалення не лише покращує фізичні характеристики сумішей та забезпечує економію коштів, а й є екологічним матеріалом. На 1 м² передбачено: 80 кг золи та 20 кг цементобетонної суміші.

Нагадаємо, в Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону  М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Можливе ускладнення руху біля села Миколаївка-Новоросійська через монтаж балок прогонових будов мосту.

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