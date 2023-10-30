На трасі Одеса — Рені ускладнено рух авто

Ремонт дороги на Одещині. Фото: Служба відновлення доріг

В Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Відсьогодні можливе ускладнення руху біля села Миколаївка-Новоросійська через монтаж балок прогонових будов мосту.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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У відомстві зазначають, що завершити усі аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді планують до 18:00 30 жовтня.

Реверсивний рух транспорту

На час проведення робіт буде організовано реверсивний рух транспорту. Учасників дорожнього руху за допомогою дорожніх знаків буде проінформовано про початок ділянки, де відбуваються роботи.

"Звертаємось до водіїв та просимо завчасно спланувати маршрут, враховуючи можливе ускладнення руху", — йдеться у повідомленні.

Цікаво водіям

Нагадаємо, Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.

Також ми писали, що в Одесі перекритий рух транспорту на одній із вулиць на Ближніх Млинах. На Шота Руставелі плануються роботи з улаштування зливної каналізації. Конкретно перекриття стосується ділянки вулиці між вулицями Мальовничою та Авіаційною.