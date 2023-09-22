Рух вантажівок на Одещині: з 25 вересня набирають чинності нові правила

Рух вантажівок. Фото: google

Починаючи з 25 вересня 2023 року, обмеження руху великогабаритного транспорту у денну пору доби на дорогах Одеської області будуть скасовані. Ця ініціатива стала можливою завдяки спільному наказу голови Одеської обласної військової адміністрації та командувача ОСУВ "Одеса".

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Важливо відзначити, що перепустки, які були видані водіям великогабаритних транспортних засобів для руху на території Одеської області під час комендантської години до 25 вересня, залишаються чинними. Таким чином, всі водії, які користуються такими перепустками, можуть продовжувати свою діяльність без обмежень.

Крім того, Одеська обласна військова адміністрація надалі буде видавати нові перепустки для транспорту, що здійснює перевезення зернових, олійних продуктів та інших вантажів під час комендантської години.

"Підприємства, що займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів можуть звернутися до Одеської ОВА для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20", — йдеться в повідомленні.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Розвиток інфраструктури на Одещині

Нагадаємо, річкові порти на Одещині, стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу.

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори.