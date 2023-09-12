Мінінфраструктури будує на Одещині майданчик для вантажних авто

Вантажні авто. Фото: google

Річкові порти на Одещині, стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу.

Про це Новини.LIVE дізналися від начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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"Трішечки ми дороги зберегли, але зараз йде осінь. Вантажівки стоять на узбіччі, підуть дощі, вони звідти не виїдуть. Це нескінченний процес. Перед Ізмаїлом Міністерство інфраструктури закінчує добудовувати майданчик. Там зробимо певні умови, душеві, вбиральні, кафе. Ви ж розумієте, сьогодні у майже всієї країни вихід один — це Дунай", — зазначив Олег Кіпер.

Начальник Одеської ОВА додав, що з одного боку для регіону експортні шляхи – це плюс, але з іншого боку розбивається інфраструктура й на неї необхідно виділяти кошти.

Зміни для водіїв вантажівок

Починаючи з 10:00 й до 18:00, на всіх автомобільних дорогах Одещини заборонено рух транспортних засобів, які мають вагу понад 24 тонни та навантаження на вісь понад 7 тонн. Ця нова норма охоплює усі дороги області, навіть об'їзні маршрути.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені неподалік села Монаші встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.