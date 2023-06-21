Штрафують автоматично: де на Одещині встановили систему WIM

Система автоматичної фіксації порушень. Фото: Служба відновлення в Одеській області

На автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Що таке систем WIM

Основна мета системи WIM полягає в виявленні перевантажених вантажівок, що рухаються українськими дорогами, без необхідності зупинки транспортного потоку. Завдяки цьому новому рішенню, контроль за навантаженням може здійснюватися без перешкод, що сприяє запобіганню пошкодженням дорожнього покриття, колійностям та вибоїнам.

Система WIM. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Система WIM не лише фіксує перевантаження, але також збирає та структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг. Це дозволяє здійснювати аналіз транспортного потоку та впроваджувати необхідні заходи для покращення інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

Де на Одещині встановлена система WIM

Подібні системи WIM вже успішно функціонують на інших автодорогах Одещини, зокрема на трасах М-05 Київ — Одеса (на мосту через Хаджибейський лиман), Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші та Т-16-27 КПП "Серпневе" — Тарутине — Арциз — Сарата. Це є важливим кроком у поліпшенні контролю за дотриманням правил дорожнього руху та збереженням якості доріг на території області.

Нагадаємо, за перший тиждень роботи нової системи WIM на Хаджибейському мосту, яка запрацювала 24 квітня з 6 смугами руху, було зафіксовано порушень габаритно-вагових норм на понад півмільйона гривень. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі М-05 Київ — Одеса, і через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо.