Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Штрафують автоматично: де на Одещині встановили систему WIM arrow

Штрафують автоматично: де на Одещині встановили систему WIM

21 червня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Штрафують автоматично: де на Одещині встановили систему WIM
Система автоматичної фіксації порушень. Фото: Служба відновлення в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:

Що таке систем WIM

Основна мета системи WIM полягає в виявленні перевантажених вантажівок, що рухаються українськими дорогами, без необхідності зупинки транспортного потоку. Завдяки цьому новому рішенню, контроль за навантаженням може здійснюватися без перешкод, що сприяє запобіганню пошкодженням дорожнього покриття, колійностям та вибоїнам.

Фото: Служба відновлення в Одеській області
Система WIM. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Система WIM не лише фіксує перевантаження, але також збирає та структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг. Це дозволяє здійснювати аналіз транспортного потоку та впроваджувати необхідні заходи для покращення інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

Де на Одещині встановлена система WIM

Подібні системи WIM вже успішно функціонують на інших автодорогах Одещини, зокрема на трасах М-05 Київ — Одеса (на мосту через Хаджибейський лиман), Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші та Т-16-27 КПП "Серпневе" — Тарутине — Арциз — Сарата. Це є важливим кроком у поліпшенні контролю за дотриманням правил дорожнього руху та збереженням якості доріг на території області.

Нагадаємо, за перший тиждень роботи нової системи WIM на Хаджибейському мосту, яка запрацювала 24 квітня з 6 смугами руху, було зафіксовано порушень габаритно-вагових норм на понад півмільйона гривень. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі М-05 Київ — Одеса, і через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB