Нова система WIM на Хаджибейському мосту: які результати за перший тиждень

Система автоматичної фіксації порушень. Фото: МІУ

За перший тиждень роботи нової системи WIM на Хаджибейському мосту, яка запрацювала 24 квітня з 6 смугами руху, було зафіксовано порушень габаритно-вагових норм на понад півмільйона гривень. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі М-05 Київ — Одеса, і через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:

За порушення габаритно-вагових норм на Хаджибейському мосту передбачені штрафи, які залежать від рівня порушення. Зокрема, за перевищення норм на від 5 % до 10 % передбачено штраф в розмірі 8 500 грн, від 10 % до 20 % — 17 000 грн, від 20% до 30 % — 34 000 грн, а понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.

Де ще встановили комплекси

Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/, поблизу с.Шабо;

Т-16-27 КПП "Серпневе" — Тарутине — Арциз — Сарата, поблизу смт Сарата.

Що таке система зважування в русі WIM

Система Weigh-in-Motion передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Система повністю перекриває проїзну частину. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній металевій фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вагу, габарити, швидкість, номерні знаки.

"Основна мета WIM — прибрати перевантажені вантажівки з українських доріг, без зупинки транспортного потоку. Адже без належного контролю за навантаженням проблеми зі колійностями, ямами та вибоїнами на дорогах з'являтимуться знову", — зазначали в службі розвитку інфраструктури.

Система не лише фіксує перевантаження, а також структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг.

Нагадаємо, в Одесі представили перші проєкти відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури. Це необхідно для розв'язання логістичних проблем у напрямку портів області.