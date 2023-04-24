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На в’їзді в Одесу відсьогодні автоматично фіксують порушення: які штрафи

24 квітня 2023 13:10
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На в’їзді в Одесу відсьогодні автоматично фіксують порушення: які штрафи
Система автоматичної фіксації порушень. Фото: Укртрансбезпека
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

З 24 квітня в автоматичному режимі розпочалося фіксування порушень габаритно-вагових норм. Відповідну систему встановили на в'їзді в Одесу.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

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"Укртрансбезпека розпочала фіксувати порушення габаритно-вагових норм зі ще однієї WIM-системи (WIM 49), розташованої на автодорозі М-05, Київ — Одеса, км 448+188, Одеська область", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що WIM 49 — перша в Україні система автоматичної фіксації, розміщена на мосту.

Укртрансбезпека закликає дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.

Нагадаємо, за порушення габаритно-вагових норм діють такі штрафи.

Система штрафів

  • від 5 % до 10 % — 8 500 грн;
  • від 10 % до 20 % — 17 000 грн;
  • від 20% до 30 % — 34 000 грн;
  • понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.

Також у кінці лютого було введено в експлуатацію ще дві системи WIM на автодорогах поблизу с.Шабо та біля смт Сарата.

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