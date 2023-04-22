Затор на трасі у напрямку Кілії на Одещині

Величезний затор на дорозі. Фото: Укравтодор

На Одещині через погані погодні умови ускладнено рух транспорту. На трасі Струмок — Кілія утворився величезний затор.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Кілійської громади В’ячеслав Чернявський.

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"Рух сильно ускладнений між Дмитрівкою та Шевченкове і особливо між Шевченкове та Кілією. Рух повністю стоїть! Працює патрульна поліція, щоб їх прибрати з дороги", — констатує Чернявський.

Водіїв закликають без необхідності не виїжджати на дану дорогу та дочекатися стабілізації дорожнього руху, щоб не створити додаткові проблеми та ДТП. Наразі на місці працюють правоохоронці.

ДТП на Одещині

11 квітня на вулиці Чорноморського козацтва в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi та вантажівка DAF.

У ніч з 6 на 7 квітня на перехресті вулиць Малої Арнаутської та Рішельєвської у центрі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля BMW, 20-річний молодик, не дотримався правил дорожнього руху та проїхав на червоне світло, після чого зіткнувся з Mercedes, який рухався перпендикулярно на зелене світло.

На автодорозі Одеса — Рені неподалік села Нові Трояни та селища Суворове сталося одразу дві ДТП. Внаслідок аварій загинули троє водіїв вантажівок.

Також смертельна ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса — Рені біля села Орлівка. Внаслідок зіткнення загинула одна людина. Ще трьох — доставили в лікарню.