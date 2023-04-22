Затор на трассе в направлении Килии на Одесщине

Огромная пробка на дороге. Фото: Укравтодор

В Одесской области из-за плохих погодных условий затруднено движение транспорта. На трассе Струмок — Килия образовалась огромная пробка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Килийской общины Вячеслав Чернявский.

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"Движение сильно усложнено между Дмитровкой и Шевченково и особенно между Шевченково и Килией. Движение полностью стоит! Работает патрульная полиция, чтобы их убрать с дороги", — констатирует Чернявский.

Водителей призывают без необходимости не выезжать на дорогу и дождаться стабилизации дорожного движения, чтобы не создать дополнительные проблемы и ДТП. Сейчас на месте работают правоохранители.

ДТП в Одесской области

11 апреля на улице Черноморского казачества в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовик DAF.

В ночь с 6 на 7 апреля на перекрестке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, 20-летний парень, не придерживался правил дорожного движения и проехал на красный свет, после чего столкнулся с Mercedes, который двигался перпендикулярно зеленому свету.

На автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса — Рени возле села Орловка. В результате столкновения погиб один человек. Еще троих — доставили в больницу.