На въезде в Одессу с сегодняшнего дня автоматически фиксируют нарушения: какие штрафы

Система автоматической фиксации нарушений. Фото: Укртрансбезопасность

С 24 апреля в автоматическом режиме началось фиксирование нарушений габаритно-весовых норм. Соответствующую систему установили на въезде в Одессу.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

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"Укртрансбезопасность начала фиксировать нарушение габаритно-весовых норм из еще одной WIM-системы (WIM 49), расположенной на автодороге М-05, Киев — Одесса, км 448+188, Одесская область", — говорится в сообщении.

WIM 49 — первая в Украине система автоматической фиксации, размещенная на мосту.

Укртрансбезопасность призывает соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Это позволит сохранить дорожную инфраструктуру и избежать непредвиденных расходов.

Напомним, за нарушение габаритно-весовых норм действуют такие штрафы.

Система штрафов

от 5% до 10% — 8500 грн;

от 10% до 20% — 17 000 грн;

от 20% до 30% — 34 000 грн;

свыше 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Также в конце февраля были введены в эксплуатацию еще две системы WIM на автодорогах вблизи с.Шабо и около пгт Сарата.