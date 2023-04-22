На Хаджибейській дамбі в Одесі запрацює система зважування авто: кому заборонено в'їзд
З 24 квітня в Одесі починає працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ-Одеса.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
У службі зазначають, Weigh-in-Motion цілодобово моніторить навантаження на дорогу
"Без належного контролю за перевантаженням автотранспортних засобів виникають проблеми з пошкодження дорожнього полотна (колійність, ями та вибоїни). Система не лише фіксує перевантаження, а також структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг", — уточнили у службі відновлення та розвитку.
Що таке Weigh-in-Motion
Система передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вага, габарити, швидкість, номерні знаки. Основна її мета — автоматично фіксувати порушення вантажівками габаритно-вагових обмежень.
Система штрафів
За порушення габаритно-вагових норм діють такі штрафи:
- від 5 % до 10 % — 8 500 грн;
- від 10 % до 20 % — 17 000 грн;
- від 20% до 30 % — 34 000 грн;
- понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.
Також в кінці лютого було введено в експлуатацію ще дві системи WIM на автодорогах поблизу с.Шабо та біля смт Сарата.
Нагадаємо, що на Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі. У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані.