На Хаджибейській дамбі в Одесі запрацює система зважування авто

Дамба через Хаджибейський лиман. Фото: Уніан

З 24 квітня в Одесі починає працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ-Одеса.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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У службі зазначають, Weigh-in-Motion цілодобово моніторить навантаження на дорогу

"Без належного контролю за перевантаженням автотранспортних засобів виникають проблеми з пошкодження дорожнього полотна (колійність, ями та вибоїни). Система не лише фіксує перевантаження, а також структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг", — уточнили у службі відновлення та розвитку.

Що таке Weigh-in-Motion

Система передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Спеціальне обладнання монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній фермі. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — вага, габарити, швидкість, номерні знаки. Основна її мета — автоматично фіксувати порушення вантажівками габаритно-вагових обмежень.

Система штрафів

За порушення габаритно-вагових норм діють такі штрафи:

від 5 % до 10 % — 8 500 грн;

від 10 % до 20 % — 17 000 грн;

від 20% до 30 % — 34 000 грн;

понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.

Також в кінці лютого було введено в експлуатацію ще дві системи WIM на автодорогах поблизу с.Шабо та біля смт Сарата.

Нагадаємо, що на Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі. У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані.