На Миколаївщині відновлено зруйновані окупантами мости

Мостові переходи відрили через річки Інгул та Інгулець

Новозбудовані споруди відкрили через річку Інгул у Воскресенській територіальній громаді та річку Інгулець – у Снігурівській. Руйнації мости зазнали внаслідок бойових дій під час вторгнення російських окупантів на території цих громад.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Будуванням мосту у Снігурівській громаді займалися військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту, на рахунку яких вже налічується 28 відновлених таких об‘єктів. Тим часом будуванням мосту у Воскресенській громаді займався 18-ий окремий мостовий батальйон першої окремої бригади імені Князя Лева Державної спеціальної служби транспорту.

Відбудова обох мостів відбулась за сприяння фандрейзингової компанії UNITED24.

"Громади довго чекали на відбудову цих мостів, адже вони забезпечать безперебійне транспортне сполучення. Вдячний за фінансову допомогу всім донорам, завдяки яким відбулося це будівництво. Продовжуємо працювати. Ми відбудовуємо область, адже нам тут жити. Це наш дім", — наголосив Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначимо, що в цілому, через фандрейзингову платформу UNITED24, за зібрані кошти донорів, відновлено вже вісім таких мостів.