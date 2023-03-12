Ціни на житло зростають

Будівництво житла в Україні — Одещина в лідерах
За рік війни темпи будівництва житла уповільнилися. Втім тенденція до збільшення вже почалася.
Київ, Київська та Одеська області в лідерах з темпів будівництва і здачі в експлуатацію нового житла.
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Про це повідомляє громадська організація ЛУН Місто.
За інформацією наданих інфографіків за рік повномасштабної війни будівництво житла в Україні уповільнилося на 38%. Втім наразі спостерігається тенденція відновлення. Зростають також і ціни.
Ціна м2 у новобудовах станом на сьогодні у середньому складає 39 500 грн. У порівнянні з лютим місяцем 2023 року ціна зросла на 300 грн. Збільшилася і кількість новобудов — на 2 об’єкти. Сьогодні у продажу — 81 новобудова по місту.
Середня ціна м² в новобудовах Одеси за класами
- преміум: 65 700 грн м2
- бізнес: 37 900 грн м2
- комфорт: 34 700 грн м2
- економ: 42 100 грн м2
Середня ціна м² в новобудовах
Вартість одного квадратного метра в Одесі найдорожча у Приморському районі — 59 500 грн, найдешевша — у Суворовському 30 400 грн.
За районами за березень 2023
- Приморський - 59 500 грн
- Малиновський - 34 400 грн
- Суворовський - 30 400 грн
- Київський - 37 500 грн
Нагадаємо, За рік війни в Україні ринки нерухомості більшості великих міст продовжували розвиватися. Втім, ціни на будівельні матеріали, девальвації гривні та безпекова ситуація в регіоні впливають й на вартість квадратного метра.
Компанія, яка спеціалізується на інтелектуальних рішеннях у сфері нерухомості M4U, опублікувала дані про те, як змінився ринок нерухомості за рік.
Найбільше ціни на нерухомість в новобудовах зросли протягом літа 2022 року, але з жовтня ціни стабілізувалися, а з грудня навіть знизилися на 2,3% за два місяці. Зростання вартості відчули в сегментах економ та еліт, а збільшення середньої ціни в новобудовах комфорт класу становило 46,1%. У бізнес-класі ціни зросли на 39,5%.