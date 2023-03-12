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Будівництво житла  в Україні — Одещина в лідерах

12 березня 2023 12:13
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ціни на житло зростають
Ціни на житло зростають
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За рік війни темпи будівництва житла уповільнилися. Втім тенденція до збільшення вже почалася.

Київ, Київська  та Одеська області в лідерах з темпів будівництва і здачі в експлуатацію нового житла. 

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Про це повідомляє громадська організація ЛУН Місто.

За інформацією наданих інфографіків за рік повномасштабної війни будівництво житла в Україні уповільнилося на 38%. Втім наразі спостерігається тенденція відновлення. Зростають також і ціни.

Ціна м2 у новобудовах станом на сьогодні у середньому складає 39 500 грн. У порівнянні з лютим місяцем 2023 року ціна зросла на 300 грн. Збільшилася і кількість новобудов  — на 2 об’єкти. Сьогодні у продажу — 81 новобудова по місту.

Середня ціна м² в новобудовах Одеси за класами

  • преміум: 65 700 грн  м2
  • бізнес: 37 900 грн м2
  • комфорт: 34 700 грн м2
  • економ: 42 100 грн м2

Середня ціна м² в новобудовах

Вартість одного квадратного метра  в Одесі найдорожча у Приморському районі — 59 500 грн, найдешевша —  у Суворовському 30 400 грн.

За районами за березень 2023

  • Приморський - 59 500 грн 
  • Малиновський - 34 400 грн
  • Суворовський - 30 400 грн
  • Київський - 37 500 грн

Нагадаємо, За рік війни в Україні ринки нерухомості більшості великих міст продовжували розвиватися. Втім, ціни на будівельні матеріали, девальвації гривні та безпекова ситуація в регіоні впливають й на вартість квадратного метра. 

Компанія, яка спеціалізується на інтелектуальних рішеннях у сфері нерухомості M4U, опублікувала дані про те, як змінився ринок нерухомості за рік.

Найбільше ціни на нерухомість в новобудовах зросли протягом літа 2022 року, але з жовтня ціни стабілізувалися, а з грудня навіть знизилися на 2,3% за два місяці. Зростання вартості відчули в сегментах економ та еліт, а збільшення середньої ціни в новобудовах комфорт класу становило 46,1%. У бізнес-класі ціни зросли на 39,5%.

 

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