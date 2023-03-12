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Строительство жилья в Украине — Одесчина в лидерах

12 марта 2023 12:13
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Цены на жилье растут
Цены на жилье растут
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

За год войны темпы постройки жилья замедлились. Впрочем, тенденция к увеличению уже началась.

Киев, Киевская и Одесская области в лидерах по темпам строительства и сдаче в эксплуатацию нового жилья.

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Об этом сообщает общественная организация ЛУН Город.

По информации предоставленных инфографиков, за год полномасштабной войны строительство жилья в Украине замедлилось на 38%. Впрочем, сейчас наблюдается тенденция восстановления. Возрастают также и цены.

Цена м2 в новостройках на сегодня в среднем составляет 39 500 грн. По сравнению с февралем 2023 года цена выросла на 300 грн. Увеличилось и количество новостроек — на 2 объекта. Сегодня в продаже — 81 новостройка по городу.

Средняя цена м² в новостройках Одессы по классам

  • премиум: 65 700 грн м2
  • бизнес: 37 900 грн м2
  • комфорт: 34 700 грн м2
  • эконом: 42 100 грн м2

Средняя цена м² в новостройках

Стоимость одного квадратного метра в Одессе самая дорогая в Приморском районе — 59 500 грн, самая дешевая — в Суворовском 30 400 грн.

По районам за март 2023 года

  • Приморский — 59 500 грн
  • Малиновский — 34 400 грн
  • Суворовский — 30 400 грн
  • Киевский — 37 500 грн

Напомним, за год войны в Украине рынки недвижимости большинства крупных городов продолжали развиваться. Впрочем, цены на строительные материалы, девальвации гривны и ситуация с безопасностью в регионе влияют и на стоимость квадратного метра.

Компания, специализирующаяся на интеллектуальных решениях в сфере недвижимости M4U, опубликовала данные о том, как изменился рынок недвижимости за год.

Больше цены на недвижимость в новостройках выросли в течение лета 2022 года, но с октября цены стабилизировались, а с декабря даже снизились на 2,3% за два месяца. Рост стоимости ощутили в сегментах эконом и элит, а увеличение средней цены в новостройках комфорта класса составило 46,1%. В бизнес-классе цены выросли на 39,5%.

 

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