Цены на жилье растут

Строительство жилья в Украине — Одесчина в лидерах
За год войны темпы постройки жилья замедлились. Впрочем, тенденция к увеличению уже началась.
Киев, Киевская и Одесская области в лидерах по темпам строительства и сдаче в эксплуатацию нового жилья.
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Об этом сообщает общественная организация ЛУН Город.
По информации предоставленных инфографиков, за год полномасштабной войны строительство жилья в Украине замедлилось на 38%. Впрочем, сейчас наблюдается тенденция восстановления. Возрастают также и цены.
Цена м2 в новостройках на сегодня в среднем составляет 39 500 грн. По сравнению с февралем 2023 года цена выросла на 300 грн. Увеличилось и количество новостроек — на 2 объекта. Сегодня в продаже — 81 новостройка по городу.
Средняя цена м² в новостройках Одессы по классам
- премиум: 65 700 грн м2
- бизнес: 37 900 грн м2
- комфорт: 34 700 грн м2
- эконом: 42 100 грн м2
Средняя цена м² в новостройках
Стоимость одного квадратного метра в Одессе самая дорогая в Приморском районе — 59 500 грн, самая дешевая — в Суворовском 30 400 грн.
По районам за март 2023 года
- Приморский — 59 500 грн
- Малиновский — 34 400 грн
- Суворовский — 30 400 грн
- Киевский — 37 500 грн
Напомним, за год войны в Украине рынки недвижимости большинства крупных городов продолжали развиваться. Впрочем, цены на строительные материалы, девальвации гривны и ситуация с безопасностью в регионе влияют и на стоимость квадратного метра.
Компания, специализирующаяся на интеллектуальных решениях в сфере недвижимости M4U, опубликовала данные о том, как изменился рынок недвижимости за год.
Больше цены на недвижимость в новостройках выросли в течение лета 2022 года, но с октября цены стабилизировались, а с декабря даже снизились на 2,3% за два месяца. Рост стоимости ощутили в сегментах эконом и элит, а увеличение средней цены в новостройках комфорта класса составило 46,1%. В бизнес-классе цены выросли на 39,5%.